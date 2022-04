El Festival Up Berguedà va donar el tret de sortida aquest divendres amb la fira de la formació i l’ocupació i el protagonisme d’uns 600 alumnes dels centres educatius berguedans. Tampoc no va faltar una ambientació especial per a l’ocasió, amb robots i un gegant que s’anava passejant i saludant els assistents.

L’espai pròpiament de la fira va arrancar ahir amb força. El centre d’atenció era la zona on els alumnes de cada centre educatiu exposaven un projecte –a través dels elevator pitch– treballat a les aules al llarg dels últims mesos, però a l’inici i al final els joves també van aprofitar per informar-se de l’oferta educativa d’altres centres –sobretot els que han de fer batxillerat o tenen previst cursar algun cicle formatiu.

La fira té un passadís on hi ha empreses de treball temporal, la patronal d’empresaris del Berguedà i les mateixes administracions, i un altre on hi ha els centres de secundària de la comarca i les ofertes de cicles formatius. Estan separats per un reguitzell de murals que els alumnes van omplir ahir a primera hora per posar sobre paper allò que després van presentar oralment.

Algunes de les propostes més destacades sorgides van ser que ningú es quedi sol i marginat a classe i al pati, lluitar contra el malbaratament alimentari a l’escola i a casa, adaptar les figures de la Patum de la Llar perquè els puguin portar persones amb cadira de rodes o mobilitat reduïda, o crear un espai intergeneracional potenciant el benestar emocional i mental dels joves i la gent gran.

Aquesta última iniciativa, presentada per alumnes de l’institut Pere Fontdevila, va ser una de les premiades. S’ha de destacar, a més, que forma part del projecte de l’Ajuntament de Gironella Finestra oberta a la saviesa, en què hi participen alumnes de 4t d’ESO d’aquest centre educatiu. El president de l’Agència de Desenvolupament, Lluís Vall, va ressaltar que es van veure projectes «interessants» en els quals els centres hi van aprofundir molt.

Experiències virtuals

Al marge d’això, un dels espais que va tenir més èxit en aquesta primera jornada és el de les experiències immersives o virtuals, que oferia l’empresa maresmenca One Life. A través d’unes ulleres, es pot tenir l’experiència d’estar caminant en una ciutat apocalíptica.

També va tenir molt bona acollida, com era d’esperar pel tipus de públic que hi havia, un espai de videojocs. Sobre aquest àmbit, a la tarda, el berguedà Pau Gallardo i la barcelonina Clàudia Gallego van realitzar una ponència sobre la seva empresa eWith, que té per objectiu millorar el rendiment i la salut dels jugadors de vídeojocs. Més tard, va ser el torn d’un torneig de FIFA.

Massa bullici al matí

La jornada d’ahir es va desenvolupar amb absoluta normalitat, però s’ha de destacar l’important xivarri que hi va haver sobretot durant el matí amb l’allau de joves vinguts dels centres educatius. Això impedia en alguns moments poder escoltar amb claredat els discursos dels alumnes. A la tarda, en canvi, amb menys volum d’assistents, no es va repetir l’ambient -per instants- eixordador- i les diferents activitats es van simultaniejar amb molta més comoditat.

L’Agència i el Consell ofereixen assessorament

Durant els 3 dies del festival, l’Agència de Desenvolupament del Berguedà i el Consell Comarcal donen assessorament a joves emprenedors de la comarca i a tots aquells que estiguin immersos en la recerca de feina o que tinguin dubtes sobre com continuar o reorientar el seu futur formatiu i professional. Des de l’Agència s’ha habilitat un espai d’orientació acadèmic i laboral que dóna informació tant als nois i noies com als seus pares. «Volem aprofitar aquests dies per captar els joves i tenir-los a la borsa, i alinear les necessitats de l’empreses amb el què interessa als joves», destaquen des de l’Agència.

Els nois i noies que visiten l’estand de l’organisme han de fer saber els seus interessos i gustos, i a partir d’aquí, es busca quina oferta educativa hi ha al Berguedà o en comarques veïnes sobre allò al que es volen dedicar de grans.

«Expliquem que es pot arribar al mateix objectiu fent diferents itineraris», comenten a Regió7 fonts de l’Agència. A banda, s’ensenya als joves quines ofertes de feina hi ha a la comarca.

Mentrestant, des del Consell es dona suport econòmic i acompanyament a joves en el marc del projecte Iniciatives Juvenils. Es valoren especialment aquells projectes que tinguin un caire artístic, esportiu, de creixement personal, social i comunitari, creatiu, d’oci o educatiu, i que siguin innovadors, singulars i aportin valor afegit. A més, han d’estar relacionats amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

D’altra banda, l’ens també ajudava a tramitar beques d’estudis postobligatoris. D’una banda, hi ha la general que atorga el Ministeri d’Educació. La pot demanar tothom que cursi estudis postobligatoris com batxillerat, cicles formatius o estudis universitaris.

En segon lloc, existeixen les beques d’equitat. Aquestes les atorga la Generalitat i només es poden demanar per a estudis universitaris que es cursin en centres propis d’universitats públiques de Catalunya.