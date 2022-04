Marc Sibila (Navàs, 1978) ha creat un instrument electrònic a través de la tecnologia i la robòtica en el marc del projecte Instròniks que es fa a l’Escola Diocesana de Navàs (EDN), on ell és professor. Ahir va ser a Gironella fent una petita demostració de com funciona davant dels alumnes de les escoles i instituts.

En què consisteix el projecte Instròniks i quan va néixer?

Va néixer a l’Escola Diocesana de Navàs. Hi havia uns alumnes que no havien aprovat l’ESO i se’ls feia un curs específic: electricitat. Com que no estaven gens motivats, vam veure que, amb la música i fent llums, van començar a sortir els primers instruments. Ara ho estem fent a tots els cursos i està incorporat en el projecte tecnològic de l’escola. Utilitza la música per apropar la tecnologia, sobretot enfocat als estudiants. A través d’exemples musicals, es fa veure que pots introduir-te en aquest món sense que t’agradin les rodes i els engranatges.

Es fa en altres centres de Catalunya?

És un projecte obert i el tenim documentat a la web. El pot fer tothom. De tant en tant diferents instituts ens demanen ajuda o ens diuen que l’han fet. La idea no és que es repliqui, sinó que a partir d’aquest projecte s’animin a fer coses, i que es relacioni amb l’àmbit que cadascú domini.

Vostè és professor de robòtica, fins a quin punt és una matèria que desperta interès i curiositat entre els joves?

A vegades costa que sigui constant l’alumnat, per això intentem que sigui el màxim artístic possible. Que es pugui presentar en alguna fira o ajudar algun col·lectiu, i no sigui quedar-te només amb un prototip.

I com es combina robòtica i música?

La paraula robòtica la tenim molt associada a un determinat robot. És qualsevol cosa que tu la programes. Com que la pots programar amb la finalitat musical, es pot fer, per exemple, una guitarra. Qualsevol contingut que vulguis treballar és vàlid, la robòtica és l’eina per aconseguir-ho. Busquem que sigui així més que aprendre només robòtica sense cap finalitat.

Què li està semblant el Festival Up?

Són molt importants festivals d’aquest tipus. A l’àrea metropolitana ja se’n fan, i a Navàs també havíem fet el TICdate uns quants anys. Apropes coses exclusives o que estan molt amagades als estudiants, del qual depèn el futur de tots nosaltres. I si té una mica de recorregut, cada vegada la gent sabrà més què es fa.