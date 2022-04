El 46è Concurs de Cartells de La Patum ja compta amb les obres finalistes que seran sotmeses a votació popular del 10 al 24 d’abril, al Convent de Sant Francesc. El jurat qualificador es va reunir divendres passat per seleccionar les propostes finalistes del certamen de 2022. Enguany, el concurs ha rebut 46 propostes, de les quals, 7 han estat desqualificades prèviament pel jurat tècnic perquè incomplien la normativa del concurs referent a les inscripcions que han d’incloure obligatòriament totes les obres participants, entre altres aspectes. El resultat de la votació es donarà a conèixer públicament el diumenge, 29 de maig, durant la celebració del ple extraordinari de l’Ascensió, que es farà a l’Ajuntament de Berga, a les 11 h.

Ubicació de la mostra i votació

Els lemes de les cinc obres finalistes escollides pel jurat d’enguany són: ‘400 anys de lluita’, ‘L’ull que tot ho veu’, ‘Play La Patum’, ‘Quins nervis!’ i ‘Ressorgiment’. El període de votació popular dels cartells finalistes estarà obert del 10 al 24 d’abril. En aquesta ocasió, l’exposició dels cartells i l’emissió dels vots es farà al Convent de Sant Francesc, que és l’espai que acull l’exposició dedicada a la festa berguedana. El procés de votació es farà de forma presencial i caldrà identificar-se obligatòriament mostrant el DNI, ja que només s’admetrà un vot per persona i no es podran efectuar votacions en nom de terceres persones. La proposta que assoleixi més vots es convertirà en el cartell anunciador de les festes de Corpus de 2022. La dotació econòmica del concurs de cartells contempla un premi de 1.000 € per a la proposta guanyadora i un premi de 300 € per a l’accèssit.

Obres finalistes de La Patum Infantil

En el procés de votació popular també es podrà triar el cartell anunciador de La Patum Infantil de 2022. El sistema d’elecció de les obres finalistes és diferent, ja que es tracta d’un certamen en què hi participen els infants de primària de les escoles de la ciutat. En aquest sentit, cada centre pot presentar un màxim de 5 treballs de cada grup classe del centre educatiu. Posteriorment, el jurat qualificador selecciona els cartells premiats escollint el primer, segon, tercer premi i l’accèssit de cada categoria. Del primer i segon premi de cada categoria surten les 6 propostes que seran sotmeses a votació popular i que optaran a convertir-se en el cartell anunciador d’aquest any. Els lemes dels cartells de La Patum Infantil són: ‘Rams descontrolats’, ‘La Patum dels Àngels’, ‘Patum sense mascareta’, ‘La Patum Infantil reneix, després d’un mal temps floreix’, ‘Els nans més bells’ i ‘Els patumaires de foc’. La mostra i el procés de votació dels cartells també es farà al Convent de Sant Francesc, del 10 al 24 d’abril.