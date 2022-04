Enfrontament entre l’Ajuntament de Berga i la comparsa de vestidors de plens i maces. El consistori va invalidar divendres el sorteig de salts immediatament després de l’anunci de la comparsa, al·legant que és l’únic que té potestat per fer-ho. En el comunicat del consistori es deixa clar que aquesta institució «és qui determina i comunica oficialment el format, les dates i els terminis de les sol·licituds dels diferents sortejos i altres convocatòries vinculades a la festa». Unes declaracions que la comparsa ha rebut amb un fort enuig. La comparsa feia aquest anunci en el marc dels actes de Celebració del 400 (+1) aniversari de la comparsa. En ell es detallava que se sortejarien 40 salts de plens (20 per a dijous i 20 per a diumenge) i, enguany, per primera vegada, se n’hi afegien 16 de maces de lluïment i 5 salts de maces plenes. També deia que, per inscriure’s en el sorteig, caldria presentar una instància genèrica a l’Ajuntament de Berga.

Al comunicat de reacció immediata de l’Ajuntament, s’hi va afegir que el consistori «és l’òrgan gestor de La Patum» i que, com a tal, i juntament amb el Patronat de la Patum, «tenen la responsabilitat de vetllar pel bon funcionament i la imatge de la festa». Per tant, aquest òrgan «no ha validat els sortejos anunciats per la comparsa ni el termini d’obertura de les sol·licituds».

Tampoc no acceptarà com a vàlides les instàncies que els participants d’aquest sorteig presentin, tal com indicaven que s’havia de fer les comparses organitzadores. De fet, al final del primer comunicat, el de la comparsa de plens i maces, hi havia adjunt el formulari que calia omplir per presentar-se com a voluntari per fer els diversos salts, així com els requisits i les condicions per poder executar-los en cas de ser un dels escollits.

A més, l’Ajuntament insistia a solucionar el conflicte obert que hi ha entre les faccions de maces i de plens, reivindicant-se com a òrgan mediador entre ambdues parts. D’aquesta manera, acabava el comunicat dient que «l’Ajuntament de Berga té la ferma voluntat de solucionar aquesta situació i insta totes les parts a deixar de banda les desavinences i a treballar conjuntament per la festa».

El cap de colla de plens i maces reivindica el sorteig de tots els salts

Molt enfadat, Joan Sala, cap de colla de la comparsa de vestidors de plens i maces, es va mostrar, ahir, contundent amb el tractament dels sortejos dels salts de plens i maces per part de l’Ajuntament de Berga. «L’any 2017 se’ns va demanar que sortegessin la meitat dels salts de plens, però no se’ns va permetre sortejar, també, els balls de maces. I és l’únic que demanem», deia Sala ahir en referència amb la polèmica per la invalidació de la rifa de la comparsa. A més, va explicar que l’any 2020 la comparsa va presentar una instància a l’Ajuntament demanant que se sortegessin el 100% de tots els salts per afavorir, segons Sala «que la participació de la festa sigui pública i de la població».

Divendres, la comparsa anunciava els sortejos d’ambdós tipus de salts, però l’Ajuntament ho invalidava posteriorment. A tot això, Sala critica que s’invalidi a través d’un comunicat i diu: «No tirem pel dret, responem a un silenci administratiu sistemàtic».

Una història de desavinences entre els dos grups d’una mateixa comparsa

La comparsa de vestidors de plens i maces té un conflicte obert entre ambdues parts que ja fa anys que dura. A mitjans de febrer, aquest diari explicava un nou episodi d’aquesta desavinença berguedana: les maces van carregar durament contra els plens, segons elles, per deixar-les al marge en els preparatius del 400è aniversari de la comparsa. Segons explicaven respecte als actes del 400è aniversari, des de les maces hi ha «dubtes fonamentats de la rigorositat històrica de la celebració d’un quadricentenari amb els termes que es planteja per part dels vestidors de plens».

Una crisi que ve de lluny

Aquesta crisi oberta entre ambdues parts d’una mateixa comparsa ve de lluny. Tot plegat sembla tenir origen en un conflicte que data de l’any 1993, quan es va renovar el llibre del Corpus i es va decidir que es podria incloure un cap de colla per tal de tenir cura de la comparsa. Era un fet innovador i es va proposar Miquel Moya, un històric de la festa. Tanmateix, no arribaria a firmar mai, perquè es va iniciar un procés de tensions i malentesos que s’allargarien i es farien cada vegada més grossos, fins al dia d’avui.

De fet, des de l’any 2005, les maces estan treballant pel reconeixement oficial per part de l’Ajuntament de Berga com a comparsa pròpia, i així reivindiquen la seva voluntat d’escissió respecte dels plens.

Després de diversos conflictes, l’any 2019 maces i plens van iniciar un procés de negociació per començar els tràmits que podrien culminar amb la separació d’ambdues colles en comparses diferents. Aconseguir-ho requereix la modificació dels estatuts del patronat de la Patum, que actualment estan en procés d’exposició pública.

El 46è concurs de cartells de La Patum ja té les obres finalistes

Enguany, el concurs ha rebut 46 propostes, 7 de les quals han estat desqualificades. El resultat de la votació es donarà a conèixer públicament diumenge 29 de maig, durant la celebració del ple extraordinari de l’Ascensió, que es farà a l’ajuntament de Berga a les 11 del matí. El Convent de Sant Francesc acollirà la votació popular de les obres, del 10 al 24 d’abril.