Una persona pot convertir-se en un referent a qualsevol edat, per jove que sigui. Ser la presidenta de la delegació del Col·legi de Metges de Barcelona al Berguedà, investigadora i metgessa de família al CAP de Navàs són algunes de les facetes que converteixen Anna Escalé Besa en una professional ben reconeguda, més enllà del seu municipi, Puig-reig. És una clara demostració que el talent es pot retenir a les comarques centrals de Catalunya si hi ha camins oberts per on puguin transitar noves generacions, molt ben preparades en el sector de la salut.

Vostè forma part dels professionals de la salut que treballen en l’atenció primària, la més propera. Diuen que només mirar els ulls ja cura.

Sí, i tant!, el contacte visual ajuda a curar. I ara perquè no ens podem tocar gaire, però posar una mà sobre el braç d’una persona o el simple tacte també és un alleujament.

Ser metge de poble encara és un estatus o ho ha deixat de ser?

Des del meu punt de vista, actualment no comporta un estatus social, entès com podia ser fa anys amb la figura del metge de poble. Malgrat això, és cert que totes les professions que donen un servei bàsic a la ciutadania són ben valorades socialment. Hi ha un cert reconeixement a la sanitat, a l’educació, a tot allò que se’n considera essencial.

Fa anys que es parla de la barrera que suposa que entre el metge i el pacient hi hagi una taula i, a més a més, un ordinador.

Vaig ser durant un període de formació en una zona rural d’Escòcia. En arribar-hi, la meva primera petició va ser l’uniforme. Em van dir que no, que tal com anava ja era correcte, que allà anaven sense bata. Aquí no és normal i, amb la pandèmia, encara posem més barreres. Fins a la covid explorava sense guants i, ara, això sembla impensable. També portem doble mascareta. Inconscientment, sovint m’aixeco a explorar i ja no torno a la taula. Em quedo al costat del pacient, encara que sigui dreta. Es valora com un acte de proximitat.

Fa molt de mal Google? Sovint deuen arribar persones que s’han autodiagnosticat.

L’autodiagnòstic per internet és una realitat, sobretot entre els joves. Hem de reconduir aquestes situacions perquè habitualment fan cas del pitjor dels escenaris del que han trobat a la cerca. La consulta a un professional, amb el suport de les proves, fa que sovint el diagnòstic final sigui més favorable.

Durant la covid s’ha viscut un procés inesperat de moltes famílies de traslladar-se a viure en un entorn rural. S’ha notat que ha crescut l’interès de metges de venir a treballar a la comarca?

Ara per ara no ho hem constatat. Ho anirem veient a curt i a mitjà termini. Tenim l’esperança que la tendència vagi canviant. Hi ha un fet històric, al Berguedà, de falta de metges perquè, majoritàriament, quan acaben els estudis prefereixen viure a les ciutats. La manca de sanitaris es nota més en l’entorn rural.

La Generalitat, fa molt poc, ha anunciat un plus econòmic per als metges que treballin en zones més allunyades de les zones més poblades. Aquest incentiu servirà?

Entenc que aquesta serà una primera mesura que hauria d’anar acompanyada d’altres –que els ajudés a fer el pas, com l’accés a l’habitatge o la possibilitat de conciliar la vida professional amb la familiar. Aquesta ajuda econòmica pot fer decantar la balança en favor de les comarques centrals.

Durant generacions, els dos pilars econòmics d’aquesta zona han estat la mineria i el tèxtil. Aquests sectors comportaven patologies concretes. Encara es perceben?

Sí, hi ha gent que està afectada de malalties respiratòries a conseqüència de les seves activitats laborals. A la consulta, a banda del consum del tabac, demanem si han treballat o treballen en un d’aquests dos sectors. Per sort, les condicions laborals han canviat i l’afectació actual és inferior.

Com en el cas de l’ensenyament, el sector de la salut es considera molt vocacional. És el seu cas?

Jo no soc de les que de petita digués que volia ser metge o que hi jugués. És cert, però, que sense un plus vocacional difícilment es podria exercir. El concepte vocació és un gran paraigua on s’hi poden incloure moltes coses, fins i tot unes condicions laborals injustificades.

Que sigui metgessa, hi té alguna cosa a veure que la seva àvia l’apropés al coneixement de les herbes medicinals del Berguedà?

D’influències n’hi deuen haver unes quantes, com també el fet que una besàvia fos llevadora, en una època que n’hi havia molt poques. O que uns avis fossin botiguers, un lloc on s’aprèn a tenir un tracte amable amb les persones. La botiga dels avis era com un petit consultori.

Ha estat premiada per estudiar l’entorn natural del Berguedà i les seves plantes. Ho té present en el seu dia a dia?

Tenir coneixements en aquest àmbit em permet poder acompanyar aquells pacients que en puguin fer ús, i valorar, entre altres coses, possibles interaccions, contraindicacions i usos, segons l’evidència científica.

Durant anys s’ha parlat de donar més pes a la medicina familiar i comunitària. Sembla que s’avança en aquest camí.

Sempre hem dit que és la porta d’entrada al sistema de salut. Aquesta porta ha de ser valenta, amb uns bons fonaments i de qualitat. Ha de tenir els recursos com a base d’aquest sistema. Tots els nivells assistencials són importants, però nosaltres hem de tenir els recursos per fer bé la nostra feina.

Cada vegada hi ha més veus contra la burocràcia en molts àmbits de la vida pública, com la sanitat. Fins i tot el Col·legi de Metges ha fet un crit d’alerta.

La burocràcia es viu molt com una sobrecàrrega. El temps d’un professional és limitat i preuat. Hem de ser capaços de desburocratitzar per dedicar més temps a actes assistencials de més valor, hi guanyarem tots. S’inverteix massa temps a tramitar incapacitats laborals, receptes, informes...

Amb la pandèmia hi ha hagut un important creixement de les consultes digitals. Us descarrega feina o n’afegeix?

Hi ha tasques que abans havíem de fer presencials i que ara podem resoldre de forma satisfactòria amb una consulta telemàtica. El seguiment de malalts crònics, n’ha estat un clar exemple. Això permet guanyar temps en benefici de consultes que requereixen d’una bona exploració física i comunicació verbal. La reordenació de l’atenció primària ha d’incloure l’àmbit digital, que cada vegada agafa més pes, però és molt important que puguem disposar de temps per resoldre aquestes consultes. Per a molts usuaris els és fàcil fer una consulta des de davant de l’ordinador per determinats motius. També fa que tota la família s’impliqui en la salut dels més grans perquè necessiten suport per accedir a les eines electròniques.

I, vostè, que és una dona molt activa, investiga una aplicació d’intel·ligència artificial que vincula dermatologia amb atenció primària.

La meva tesi doctoral se centra en aquest tema. Al triangle bàsic que formen ciutadania, atenció primària i atenció especialitzada, hi hem d’afegir la intel·ligència artificial, indispensable per ajudar els professionals sanitaris, sobretot els que treballen a l’àmbit rural. És un suport des de molts punts de vista i també permet no sentir-se aïllat. Cap màquina no suplirà un professional de la medicina, però ens pot ajudar.

Què ha de fer aquesta eina en benefici del pacient?

Ens ajudarà a diagnosticar un problema dermatològic a partir d’una imatge que pot fer el mateix usuari o nosaltres a la consulta. L’eina està desenvolupada. Estem estudiant de validar-la a partir de la pràctica clínica del nostre dia a dia. Més endavant es podrà aplicar a altres especialitats, com radiologia, cardiologia, etc.

Com veu les perspectives de la sanitat al Berguedà?

Vull ser optimista i ho fonamento en un gran pilar, que és la formació. Tenim la UVic-Universitat Central de Catalunya implicada a la comarca, estem incorporant residents als centres assistencials. És un territori on la gent, a mesura que el vagi coneixent, veurà que s’hi pot treballar i viure bé. Aquí, com a tot arreu, ens fa falta incorporar professionals. El Berguedà és atractiu, amb atenció primària i hospitalària.