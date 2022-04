L’antiga nau industrial de Cal Metre, a Gironella, s’ha convertit aquests dies en un espai que ha permès acostar la innovació i l’emprenedoria als joves. El Festival UP Berguedà «ha estat un encert», coincidien a destacar participants a la mostra i famílies que ahir visitaven el certamen. També l’organització en fa una valoració «molt positiva», segons Lluís Vall, president de l’Agència de Desenvolupament del Berguedà.

El repte d’aquest primer Festival UP era unir en un mateix espai formació, ocupació, talent i noves tecnologies. I s’ha assolit amb bona nota. D’una banda, instituts i centres de formació han aprofitat el festival com a aparador per vendre la seva oferta a les famílies de cara al curs que ve. I, d’altra banda, ha servit a les entitats i empreses de treball temporal que hi eren presents per captar talent.

Al costat d’aquests expositors, cal destacar les experiències de realitat virtual, que han tingut molt èxit entre els infants i joves, com també el robot de color blanc que interactuava amb ells. «Hem donat l’oportunitat a tothom de provar la realitat virtual o la impressió 3D, entre altres tecnologies que moltes vegades no tenim a l’abast», remarcava Lluís Vall. Experiències immersives molt aplaudides pels visitants, com també la setantena d’activitats paral·leles que s’han fet aquests dies. El Festival UP es va inaugurar dijous al vespre i va tancar portes ahir al migdia, després d’una matinal amb ponències que van generar expectació. Per exemple, Lola Fígols va exposar la seva experiència al Japó, on va viure quatre anys. Però va decidir tornar a casa, a Berga, i implicar-se en el negoci de casa, una llibreria. Ho combina amb la traducció de llibres, que és la seva formació.

A més de Lola Fígols, Júlia Altarriba, amb la ponència «HumanITcare: portant la salut digital a casa», i Guillem Pons, amb «Història d’oportunitats tecnològiques», van captar l’atenció del públic. «Tenim un potencial a vegades desconegut», apuntava Lluís Vall. El Festival UP ha permès conèixer perfils «molt interessants» que posen de manifest que «la comarca té futur». Les xerrades i propostes paral·leles han donat un valor afegit a la mostra. Cal esmentar, per exemple, el hackathon, un torneig de resolució de reptes empresarials al qual es van apuntar trenta participants i que va ser un dels atractius del dissabte a la tarda.

L’UP Berguedà ha demostrat que vol anar més enllà d’una fira de l’estudiant convencional: «Era un aposta innovadora, i ha funcionat molt bé, ha engrescat i ha generat curiositat i ganxo, que és el que preteníem». Més de 2.000 persones han passat per la primera edició d’un festival que «segur que tindrà continuïtat». Lluís Vall n’està convençut i defensa Cal Metre com a ubicació idònia: «És interessant donar nous usos a antigues naus industrials, i Cal Metre és un espai atractiu, gran, diàfan i que permet ser creatiu».