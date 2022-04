Salut Catalunya Central – Hospital de Berga participa de nou en la campanya «Cap nen sense conte», que vol apropar els contes i la lectura a diferents centres hospitalaris del país, especialment aquests dies coincidint amb la festa de Sant Jordi. El llibre d’aquest any porta per títol En Tomàs i el pou d’aigua, i està pensat per llegir-lo i pintar-ne els dibuixos i, a més, també porta la traducció a l’anglès.

Antoni Argent, escriptor i professor de secundària, i Núria Ramon, professora de secundària i il·lustradora, van engegar aquesta iniciativa l’any 2013 i són els autors del conte d’enguany i les il·lustracions. A l’hospital, per Sant Jordi es repartirà aquest conte entre els infants que estiguin ingressats al centre i també als que aquells dies hi tinguin visita. El llibre narra la història d’un pagès que fa anys que pateix sequera a les seves terres. El problema se solucionarà gràcies a la seva generositat i a una visitant de pas.