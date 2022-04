La Patum Infantil introdueix novetats en el funcionament intern de les comparses i de la festa de cara a l'edició d'aquest 2022. Una de les més destacades és que els fills de cuidadors no podran accedir directament a la comparsa i abans hauran de participar en el sorteig.

També s'introdueixen altres canvis, en la línia de "promoure la participació", destaca l'associació. Enguany, s'eliminen els cicles de 2 anys en les comparses de ball, és a dir, que un nen o nena pugui participar dos anys consecutius en una comparsa. D'aquesta forma, en cada edició hi haurà nous saltadors.

D'altra banda, se suprimeix el filtre d'alçada, excepte en els Gegants, que és de 142 cm. A partir d'aquest any només hi haurà el filtre d'edat, que varia en cada comparsa. Pel que fa a les de ball, és de 4 a 6 en el cas dels Turcs, de 6 a 8 en els Cavallets, de 6 a 9 en el Tabaler, de 9 a 12 anys en en els Nans, d'11 a 14 en l'Àliga i de 12 a 14 en els Gegants. En les de foc, és de 10 a 12 en les Maces, Àgels i Guites i de 10 a 15 en els Plens.

De fet, el límit d'edat en aquesta última comparsa és un dels altres canvis importants. Amb la suspensió de les dues últimes edicions per la pandèmia, aquest any serà fins als 15 i no els 14 com fins ara.

A banda, hi haurà un nou recorregut en el passacarrers, com ja es preveia en l'edició del 2020. No es sortirà del pavelló vell sinó des del local jove, al carrer Mossèn Espelt. Des d'aquí es dirigiran cap a l'Hospital Sant Bernabé, on faran un salt complet (sense plens). Des d'allà, les comparses que fan el passacarrers faran un recorregut pel barri vell de Berga que els acabarà deixant a la plaça Sant Pere.

A més, es farà un salt complet d'assaig a Berga Residencial. La Patum Infantil recorda que, tot i ser un centre privat, "és important fer arribar La Patum Infantil a tota la gent gran possible de Berga". La residència va ser inaugurada oficialment tot just fa uns mesos.

Nous requisits per comparsa de foc

Aquest any s'introdueixen dos requisits més per ser cuidador d'una comparsa de foc. S'han d'haver complert els 18 anys el primer dia d'asaig i tenir feta la formació de Responsables del Grup de Consumidors Reconeguts com a Experts (RGCRE). Mentrestant, la formació dels Consumidors Reconeguts (CRE), que cursen els nens, s'impartirà abans dels assaigs a la sala gran del Local d'Entitats, en comptes del local dels Castellers de Berga.

Col·laboració amb Windat

La Patum Infantil ha renovat el conveni de col·laboració amb l'empresa de protecció de dades Windat, que assessora i ajuda a l’entitat en qualsevol qüestió tècnica per garantir i complir tan la normativa com la legislació actual. A banda, enguany l'associació obligarà a tots els cuidados que participen en una comparsa a tenir el certificat de delictes sexuals.