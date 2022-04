L’Ajuntament d'Avià diu ha dit adeu al secretari que aquest dimarts es jubila als 63 anys, Ramon Xandri. Ha treballat al consistori des que tenia catorze anys i, en total haurà estat servint a l'administració local prop de cinquanta anys. De fet, Ramon Xandri ha estat l'únic secretari que ha tingut l'Ajuntament avianès d'ençà de la democràcia. La corporació li ha reconegut la feina feta en un acte que ha tingut lloc aquest dilluns aprofitant la celebració de la darrera junta de govern, la última de la que Ramon Xandri ha donat fe. A la junta s'hi ha convidat als representants de la resta de grups municipals.

L'alcaldessa Patrocini Canal ha lliurat una mètopa al secretari en reconeixement de la seva incansable labor i servei al municipi. La dirigent ha agraït al secretari "tota una vida dedicada a servir a l'ajuntament i per extensió als veïns del poble". Canal ha assegurat que Ramon Xandri "és una persona irrepetible. L'Ajuntament sense ell no serà el mateix".

L'alcaldessa s'ha referit a la bona disposició que sempre ha mostrat el secretari en l'exercici de les seves funcions. "Ha estat una persona propera, disposada donar un cop de mà i que allà on hi havia un problema sempre hi ha buscat solucions. Sovint ha fet més del que la seva feina l'obligava i això ha estat en benefici del poble. Li donem les gràcies per tot el que ha fet". L'alcaldessa d'Avià ha desitjat que la nova etapa vital que enceta Ramon Xandri, el flamant president de la renovada junta de l'Ateneu una de les moltes entitats del poble a la que està vinculat, "la gaudeixi amb salut i envoltat de la seva família

Bet Benítez, la nova secretaria

Bet Benítez és la nova secretaria de l'Ajuntament d'Avià i substitueix en el càrrec a Ramon Xandri. La batllessa li ha donat la benvinguda, li ha desitjat sort i encerts i ha esmentat que "sabem que és una gran professional i que les necessitats de l'ajuntament quedaran ben cobertes". En les darreres setmanes, Ramon Xandri ha fet el traspàs d'informa