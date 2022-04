Els pressupostos participatius 2022 d’Avià comptaran amb 12 propostes finalistes, de les quals se n’acabaran escollint unes que no sumin un pressupost superior als 70.000 euros.

Entre les diferents propostes hi ha enquitranar un tros curt de camí direcció a Obiols, instal·lar aparells per fer exercici físic adreçat adults i gent gran, un punt d’intercanvi de llibres, un punt d’aigua per rentar les bicicletes, renovar la gespa del pati de la classe P2 de l’escola bressol o la renovació de les cortines de l’escenari de la sala de l’Ateneu.

Les votacions de les propostes finalistes es podran fer per dues vies: telemàtica i presencial. De l’11 al 24 d’abril s’obre el període per votar online a través de l’aplicació mòbil de l’Ajuntament d’Avià.

Per totes aquelles persones que no els sigui possible fer-ho a través d’aquesta via, del 25 al 30 d’abril s’obrirà el període per poder votar presencialment a les oficines de l’Ajuntament d’Avià. L’horari habilitat per fer-ho serà de les 8 del matí a les 3 del migdia.

El consistori avianès invertirà 10.000 euros a propostes de fins a 5.000 euros i 50.000 euros a propostes d’entre 5.001 euros i 20.000 euros. Els 10.000 euros restants seran per als pressupostos participatius infantils.

La publicació dels resultats de la votació es farà al mes de maig de 2022. L’Ajuntament d’Avià anima als ciutadans a participar en massa en aquesta nova edició dels comptes participatius.