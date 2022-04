Òmnium Berguedà no fallarà a la seva cita amb la Marató de Lectura per la llengua, que farà parades a deu municipis de la comarca el dia abans de la diada de Sant Jordi. Es farà una lectura continuada per part dels alumnes de les escoles de primària, secundària i batxillerat; escola d’adults, grups de lectura i de teatre; i altres entitats culturals i esportives, de cada població.