L’alerta per la manca d’aigua ha tornat al Santuari de Queralt. Després de més de mig any de suficiència hidríca gràcies a les abundants pluges que van caure el setembre de 2021, en les últimes setmanes les reserves tornen a estar sota mínims a causa de la sequera de l’hivern.

El subministrament es va interrompre a partir del 25 de març, però ja feia setmanes que l’enclavament anava just d’aquest bé de primera necessitat. En aquest sentit, des del Santuari asseguren que aleshores ja es va advertir l’Ajuntament que la situació era delicada.

La problemàtica ha obligat el Santuari a tornar a tancar els lavabos, tot i que algunes persones hi entren i fan les seves necessitats independentment que no hi hagi aigua i que s’impedeixi l’accés amb una valla.

Durant els propers dies festius es preveu recuperar el subministrament, tot i que l’aigua arriba amb comptagotes. El regidor d’Urbanisme, Aleix Serra, explica a Regió7 que es va taponar el tub per on es canalitza l’aigua des de la Font del Perdigall. L’avaria s’ha solucionat, però el problema de fons continua existint.

Sense pluges abundants i regulars, Serra reconeix que arriba poca aigua. És una fragilitat endèmica fins que no es faci una inversió mes gran», admet Serra, que no obstant considera que la situació actual «ens permet anar tirant».

Una de les solucions definitives, exposa el regidor, podria ser canalitzar l’aigua des de Castellar del Riu. És una possibilitat que ja havia estat sobre la taula fa uns anys però que no es va acabar tirant endavant.

Junts per Berga, principal grup de l’oposició, proposa bombejar aigua de la xarxa pública de Berga o construir un gran dipòsit soterrat que reculli les aigües pluvials. «S’ha de posar sobre la taula diferents possibilitats i estudiar-ne els costos», defensa el grup, que demana no oferir una mala imatge de ciutat durant aquestes dates festives.

Mentrestant, el PSC suggereix que s’estudiïn alternatives de captació, i critica el govern per no anticipar-se a la situació. L’edil, Abel García, recorda que «estem a l’entrada d’una època amb molts visitants» i que seria un bon moment per promocionar el Santuari un cop restablerta la normalitat d’abans de la pandèmia.

Precedent anterior

Des de que l’aigua arriba canalitzada a Queralt des d’Espinalbet, ja s’havia produit un altre episodi d’escassetat d’aigua a part dels dos últims en mig any. A principis del 2018, el Santuari va haver de passar un període sense aigua, causat -esclar- per la sequera dels últims mesos de 2017.