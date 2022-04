Continua el conflicte obert a tres bandes entre els plens, les maces i l'Ajuntament de Berga i, de moment, no sembla que hagi tenir un desenllaç positiu en breu. Els vestidors de plens han assegurat aquest dijous en roda de premsa que les maces pressionen el consistori perquè no se sortegin els seus salts i demanen a l'Ajuntament que reconsideri la seva postura. Sinó, no descarten prendre mesures que diuen que seran "més tràgiques per segons qui".

Des de l'any 2017 es posen a sorteig 40 salts de plens (20 dijous i 20 diumenge), però no els salts de maces. El passat divendres, però, la comparsa va anunciar que enguany també se sortejarien 16 salts de Maces de Lluïment (8 dijous i 8 diumenge). Però tan sols unes hores després que es fés públic aquest comunicat, l'Ajuntament va recordar que és la institució municipal qui té la potestat de "determinar i comunicar oficialment el format, les dates i els terminis de les sol·licituds dels diferents sortejos" . Els vestidors de plens interpreten que, amb aquest moviment, l'Ajuntament està cedint a les exigències de les maces. La principal, apunta el cap de colla, Joan Sala, és que es continuin sense sortejar els seus salts. "Els privilegis s'han acabat", va defensar Sala. El conflicte entre plens i maces va començar el 2017. Les maces van demanar ser una comparsa amb autonomia pròpia i l'aleshores alcaldessa, Montserrat Venturós, va adquirir el paper de mediadora perquè les converses arribessin a bon port. Sala va assegurar que el 2019 es van establir una sèrie d'acords que obrien una escletxa per a la separació de les comparses, però acusa les maces d'incomplir-los "sistemàticament amb mala intenció" i de dinamitar, així, qualsevol possibilitat d'entesa. De fet, el cap de colla diu que no es reunirà mai més amb ningú de les maces. La qüestió que més enerva als vestidors de plens és que ells hagin de sortejar els salts i, segons sostenen, les maces els adjudiquin a dit. "Nosaltres estem disposats a donar més salts de plens si també es donen els salts de Maces de Lluïment", apunta Sala. La comparsa es mostra disposada a dialogar amb l'Ajuntament però demana que deixi de "blanquejar" les maces i de vulnerar els drets dels ciutadans que aquests dies presenten instàncies al consistori per inscriure's en el sorteig. A més, posa de termini a l'Ajuntament fins a finals d'aquest mes o principis de maig per resoldre l'embolic, ja que la Patum és d'aqui a només dos mesos i abans s'han de fer assaigs. Sinó, els vestidors afirmen que "ens haurem de determinar d'una altra manera".