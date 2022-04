El periodista berguedà Manel Alías s'ha endinsat en l'infern de Mariúpol, una de les ciutats més bombardejades per l'exèrcit rus, per mostrar unes esfereïdores imatges conseqüència de la guerra a Ucraïna. Devastació física i emocional, tant de la ciutat com dels seus habitants predominen en una crònica amb la qual el berguedà no sap "si és capaç de transmetre el que ha presenciat".

Hem entrat a Mariúpol. Mai havia vist tanta destrucció en una ciutat i amb desenes de milers de persones a dins. Intentarem explicar-ho avui a @tv3cat i @CatalunyaRadio, però no serem capaços de transmetre el que hem presenciat. pic.twitter.com/klgCH5DqkJ — Manel Alías (@ManelAlias) 12 de abril de 2022 "Ens han convertit a tots en sense-llars que es busquen la vida amb el carret de la compra". Aquest és el relat d'una veïna de Mariúpol que, segons Alías, podria resumir la situació que es viu a la ciutat. Sense aigua, llum, gas, medicaments ni botigues obertes i amb gent enterrada a "gairebé el pati de cada casa". Així viuen ara els habitants de la ciutat, segons relata una altra veïna. El reportatge del berguedà també mostra la desesperació que una incomunicació continuada pot arribar a provocar. Una dona, demana un telèfon a l'equip català per trucar un familiar, després de no poder fer servir els seus. "Veniu-me a buscar! No sé què fer", prega a la persona que és a l'altra banda del dispositiu. Entre els entrevistats, resignació i incredulitat. Als edificis, runes, cossos calcinats i difícilment es pot reconstruir el que abans formava part d'un dia a dia que ha quedat reduït als pocs bocins que han deixat les bombes.