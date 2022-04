La Generalitat ha començat a desplegar en els últims dies la fibra òptica en tres diferents trams de la comarca, amb la qual cosa es preveu que més del 95% de berguedans quedi cobert per la xarxa de fibra del Govern

Concretament, el Govern la posa entre Cercs i Vilada, entre Guardiola de Berguedà i Castellar de n’Hug, i des del mateix municipi guardiolenc fins a Gósol. Són tres actuacions que arriben amb uns mesos de retard, ja que l’executiu preveia fer-les al llarg de l’any passat, segons va anunciar el conseller de Polítiques Digitals, Jordi Puigneró, en una visita a la comarca el desembre del 2020.

La implantació de la fibra no només beneficia els municipis, sinó també tots els nuclis de població disgregats, els polígons industrials, els càmpings, hotels i cases de turisme rural que hi hagi en el traçat. De fet, s’ha de destacar que alguns dels municipis beneficiats, com la Pobla de Lillet, Castellar de n’Hug, Saldes i Gósol tenen una presència destacada d’aquests establiments turístics, sobretot en els períodes vacacionals i en caps de setmana.

4 milions més

La inversió del Govern entre els tres trams és d’uns 4 milions d’euros, una xifra que dobla els diners que s’havien aportat fins ara per fer arribar la fibra al Berguedà. Actualment, la Generalitat ha desplegat prop del 90% de fibra òptica al Berguedà, principalment en els municipis més grans.

La Generalitat va iniciar l’any 2010 el projecte d’extensió d’una xarxa de fibra òptica pròpia per arribar amb connexions de banda ampla a tots els municipis de Catalunya.

Aquesta xarxa es posa a disposició dels operadors de telecomunicacions per tal que ofereixin serveis finalistes de fibra òptica als usuaris particulars, les empreses, els comerços i els negocis de restauració i turisme.

16 municipis sense

Encara quedaran 16 poblacions de la comarca sense el desplegament de la fibra del Govern de la Generalitat. Es tracta d’Avià, Borredà, Capolat, Castell de l’Areny, Castellar del Riu, Fígols, Gisclareny, la Quar, Montmajor, Sagàs, Capolat, Castell de l’Areny, Gisclareny, Montmajor, Sagàs i Sant Jaume de Frontanyà.