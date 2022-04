L’Ajuntament d’Avià, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Berguedà, han posat en servei la primera àrea pública condicionada amb serveis per autocaravanes del municipi. Està situada a l'aparcament que hi ha just davant de l'escola Santa Maria d'Avià i està dotada d'un punt d'aigua, electricitat i un servei per descarregar aigües grises i negres. Aquest nou espai dona resposta a la creixent demanda d’estacionament de pernoctació per a autocaravanes i vehicles camperitzats.

Els dies laborables en època escolar només es poden ocupar les 5 parcel·les destinades a vehicles camper. Aquest aparcament és compartit amb el personal del centre educatiu i només el poden utilitzar els vehicles autoritzats. Els caps de setmana, dies festius i períodes de vacances es podran utilitzar tantes places com sigui necessari en aquest mateix aparcament optimitzant l'espai disponible.

L'estada màxima permesa és de 48 hores i tots els serveis són gratuïts (estacionament, aigua i descàrrega d'aigües grises i negres) excepte la llum. Per disposar d'electricitat cal introduir 3 euros al moneder del born elèctric i triar el número d'endoll que es vulgui fer servir si està disponible.

Mentrestant, per omplir els dipòsits d'aigua potable cal connectar una mànega, obrir l'aixeta i prémer el botó situat a dalt a l'esquerra. El sistema romandrà obert durant 5 minuts. En cas de necessitar més aigua es pot tornar a prémer el botó. Quan els dipòsits estiguin plens i s’hagi tancat l’aixeta, el sistema es desactivarà.

Pel que fa a la gestió de les deixalles, cal emprar la caseta de fusta que hi ha a la zona on hi ha els contenidors de cadascuna de les fraccions. L'Ajuntament d'Avià demana als usuaris que es faci un triatge adequat de les deixalles dipositant cada fracció en el seu contenidor corresponent per poder fer un reciclatge correcte. Per obrir la porta cal escanejar el codi QR, i així s'obtindrà un codi de quatre dígits per introduir al teclat. Quan s'hagin dipositat les deixalles cal tancar la porta.

Aquesta àrea és un dels 12 punts que s'han creat a diferents municipis de la comarca per donar servei a les persones que viatgen amb les seves autocaravanes. El consistori prega als usuaris que mantinguin l'entorn net i també que es respectin les instal·lacions. Igualment, es demana no posar música alta o fer soroll per mantenir una bona convivència amb els veïns de la zona.