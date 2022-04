Aproximadament un mes i mig després que acabessin les obres de la Ronda Moreta, els comerciants de la zona les veuen amb diferents ulls i no fan la mateixa valoració dels efectes que han tingut en el trànsit de vianants entre la Plaça de la Creu i el carrer Major.

Des de la botiga Eifa, de la plaça de la Creu, apunten que hi ha més moviment i trànsit. «A mi em feia falta, abans molta gent no passava», destaca la propietària Mercè Paracolls. En la mateixa línia, des del comerç de vins Simón asseguren que al carrer Major «es veu més gent caminant.

També fa una valoració positiva d’aquestes primeres setmanes Neus Parcerisa, de Calçats Montserrat. «La gent està contenta i pot circular bé», comenta. Uns metres més amunt hi ha la pastisseria Forn La Lionesa, on ressalten que l’eix comercial ha guanyat en vida les tardes i els dissabtes. Des de la botiga Els Plens també ho veuen amb bons ulls però consideren que cal esperar un temps perquè els veïns s’hi acostumin.

Tot i la valoració positiva que fan aquests comerços de la mesura, afirmen que no han notat un augment de clients des d’aleshores, circumstància que també atribueixen al delicat context econòmic.

Per altra banda, diversos comerços del carrer Major diuen no haver percebut cap canvi positiu en la mobilitat de vianants. És el cas, per exemple, de la botiga de roba interior Sala, de la farmàcia Vila o de la joieria Canals. Fins i tot, aquest últim establiment afegeix que darrerament encara transita menys gent. Toni Gómez, del comerç estilista per a mascotes Anadyr de la Plaça de la Creu, subratlla que «tot és igual que abans», a part de l’evident reducció del trànsit de vehicles.

Pel que fa a la nova zona blava de la Ronda Queralt, la majoria dels botiguers del carrer Major destaquen que permet atraure més vianants cap a aquest via i als seus comerços. En canvi, alguns recorden que el guany de places d’estacionament ha estat més aviat ínfim -ja que se n’han tret de la plaça de la Creu- i demanen que hi hagi zona blava tot el dia. Ara només ho és unes hores al matí i unes altres a la tarda, mentre que la resta del dia l’espai està destinat a càrrega i descàrrega.