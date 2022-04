La primera jornada sense mascareta obligatòria s'ha viscut amb satisfacció en alguns comerços de Berga, mentre que en d'altres els botiguers han preferit continuar-la portant. Fins i tot, en algun cas, es portava per obligació de l'empresa.

Des de la botiga Lola Martí asseguren que els clients que no portaven mascareta estaven entuasiasmats, però d'altres sí que anaven amb la cara coberta, especialment persones d'edat avançada. Quan s'ha donat aquest últim cas, les dependentes de l'establiment han optat per posar-se-la per respecte al client, tot i que en la resta del dia han anat sense. En la mateixa línia, a la llibreria La Patumaire s'han mostrat contents per la fi de la obligatorietat perquè han pogut tornar a veure l'expressió de la cara de la gent, i establir així un contacte més proper.

D'altra banda, la propietària de la botiga per a nens Eifa, Mercè Paracolls, assegura que tots els clients d'aquest dimecres al matí portaven la mascareta, com la mateixa comerciant. En la mateixa línia, des del comerç Golo assenyalen que la majoria de persones continuaven portant la mascareta en entrar a l'establiment. A més, a Inside els treballadorsse l'han de posar per imperatiu de l'empresa.

D'altra banda, al forn la Vienesa els clients -que ja només l'havien de dur per moure's dins del local- van poder tornar a veure la cara als treballadors. Aquest nou context també va generar dubtes entre alguns clients, que abans d'entrar als comerços preguntaven si era avui el dia en que requeia laobligatorietat.