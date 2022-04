La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha comprat l’antic hotel el Blat de Terradelles (Bagà) per fer-hi l’ansiada llar-residència de persones amb discapacitat intel·lectual. L’entitat tenia sobre la taula també l’edifici a mig acabar de la zona esportiva de Gironella, però s’ha acabat decantant per la primera opció perquè el pot adequar més ràpidament.

L'hotel en qüestió està abandonat des de fa quatre anys, però s’ha conservat en bon estat i les reformes que haurà de fer l’entitat seran mínimes. Ara, però, la fundació està pendent de poder obtenir les places públiques que atorga la Generalitat.

En una roda de premsa celebrada al mateix espai, l’entitat ha explicat que el fet de disposar ja d’un edifici li dóna més possibilitats d’obtenir les properes places que convoqui el Govern, que podrien sortir aquest mateix any. Si es complissin els pronòstics més optimistes, la llar-residència podria ser una realitat en un any. «És pràcticament impossible, però pot ser», va destacar la gerent, Ester Comellas.

L’edifici permetrà albergar unes 24 persones, amb tres unitats de convivència de vuit residents cada una. A dia d’avui la fundació tan sols disposa de dotze places de residència en dos pisos a Berga, i hi ha 21 persones en llista d’espera. L’entitat calcula que el 2028 podria necessitar 60 places.

Futur garantit

La Fundació ha preferit no donar a conèixer el cost de la compra, però assegura que la inversió no ha de posar en risc el seu futur malgrat els grups problemes econòmics que ha patit en els darrers anys i que van obligar-la a demanar ajuda a les administracions comarcals. La previsió és que no tindrà problemes per retornar el préstec demanat per terminis, i que fins i tot pugui optar a subvencions com ara els Next Generation que redueixin la partida inicial.