Berga celebrarà el proper dilluns la festivitat de Sant Marc recuperant la tradicional xocolatada popular de l’esdeveniment. Queralt tornarà a convertir-se en l’espai de trobada dels berguedans i berguedanes que pugen al santuari per renovar el vot de poble. La tradició es remunta a l’any 1687, moment en què el Principat de Catalunya vivia una plaga de llagostes. A Berga, els veïns i veïnes del municipi van recórrer a la Mare de Déu de Queralt i la van baixar en processó per demanar-li ajuda i protecció. Sembla que la ciutat va lliurar-se de la plaga de llagostes, fent que el poble atribuís l’alliberament a la intercessió de la Mare de Déu de Queralt. En agraïment, la població va prometre pujar al santuari cada any, el dia de Sant Marc, i així es continua fent com a costum popular.

La festa de Sant Marc començarà a les 8:45 h amb la trobada a les Tres Creus per completar l’últim tram del camí al Santuari de Queralt en comitiva. Tot seguit, se celebrarà la missa i després, s’iniciarà el repartiment de coca i xocolata desfeta entre les persones assistents, a la plaça de l’església. Aquest any es repartiran 450 coques i s’utilitzaran 70 quilos de cacau en pols per elaborar la xocolata. El 2020 es va recuperar la celebració a mitges: hi va haver missa -amb un homenatge a mossèn Ramon Barniol dos mesos abans de la seva mort-, però en comptes de repartir coca i xocolatada es van donar xocolatines. En aquesta ocasió, la festa comptarà amb quatre xocolaters i xocolateres d’honor que s’encarregaran de repartir la coca i la xocolata: Àngel Mateos Alonso, treballador de la brigada municipal de l’Ajuntament de Berga durant 26 anys; Joan Camps Altarriba, agent de la Policia Local durant més de 38 anys que va exercir com a caporal del cos policial des del 1987; Júlia Vegas Rigola i Jordi Artigas Gendrau, capitans de Queralt d’enguany. Concert jove de Sant Marc El concert jove de Sant Marc comptarà amb l’actuació musical de Camerata Bacasis & DJ Arzzett. Camerata Bacasis és una orquestra de cambra nascuda a la Catalunya Central que celebra una dècada de vida amb l’espectacle "Electrobacasis". Es tracta d’una proposta que compta amb la participació de DJ Arzzett i que s’allunya dels tòpics d'una “típica” orquestra de música clàssica. L’espectacle inclou la interpretació de grans èxits musicals dels últims 50 anys: des de cançons d'ABBA, passant pel rock català, un YMCA o fins a músiques de discjòqueis com Avicii o David Guetta, entre altres. El concert està organitzat per les àrees de Joventut i Cultura i es portarà a terme el dissabte, 30 d’abril, al Teatre Municipal de Berga, a les 21:30 h. Les entrades es podran adquirir a la taquilla del teatre, una hora abans de l’inici de l’espectacle, i també es poden comprar anticipadament a través del portal web www.ticketara.com fins a les 12 del migdia del dia del concert. Les entrades anticipades tenen un cost de 15 € (entrada general) i 10 € (persones fins a 18 anys), mentre que les entrades comprades a taquilla costen 18 € (entrada general) i 13 € (persones fins a 18 anys).