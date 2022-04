El Consell Comarcal del Berguedà gestionarà 10 anys més la recollida de residus de Bagà, després que el consistori hagi aprovat en l´últim ple ordinari la dispensa del servei a l’ens. A dia d’avui, l’administració comarcal ja se’n feia càrrec perquè hi ha un conveni de col·laboració firmat per les dues parts del 1997, però faltava que donés el vist bo a l’acord de ple del Consell de l’octubre del 2020 pel qual es disposa a gestionar el servei.

Pràcticament totes les poblacions de la comarca ja havien fet aquest pas. Només queden Berga, Gironella i Puig-reig, però els tres compten amb diferents particularitats. La capital, com Bagà, té firmat un conveni de col·laboració amb l’ens des del 1997. Tot i no aprovar la dispensa s’ha prestat el servei amb normalitat durant els últims anys.

Però, segons ha confirmat el conseller de Medi Ambient, Vicenç Linares, la ciutat també s’hi està a punt de sumar. Linares ha explicat que l’ens està fent el dimensionament del nou projecte del porta a porta i és imprescindible que tots els municipis hagin fet la dispensa.

En aquesta llista no hi ha inclosos Gironella i Puig-reig, que sempre s’han gestionat ells mateixos la recollida. Tenen contractada una empresa a la qual li abonen els costos del servei i, per tant, el Consell en queda completament al marge.

D’altra banda, el retard de Bagà i Berga en aprovar la dispensa és a causa de discrepàncies i incompliments denunciats pels dos consistoris. En el cas de Bagà, el seu alcalde, Joan Oña, ha explicat que finalment el Consell s’ha avingut a aplicar una sèrie de millores, com ara que es faci recollida de dos fraccions per tal que els camions no hagin de passar cada matinada. El consistori també ha obtingut el compromís de que algunes fraccions -excepte l’orgànica- s’apilin durant la setmana en un punt determinat. Amb aquestes dos suggeriments, l’objectiu és estalviar costos de transport, destaca el batlle.

Un altre qüestió sobre la qual han negociat les parts són els anys de duració de la dispensa. La proposta inicial del Consell era de 25 anys, però finalment l’Ajuntament berguedà ha aconseguit que només en siguin 10.

Bagà Endavant treu pit

Un dels partits de l’oposició al consistori, Bagà Endavant, ha celebrat l’acord i ha presumit de que el text aprovat al ple és molt semblant al que el grup va presentar en una moció fa mes de mig any. A més, el portaveu, Pep Llamas, que també és conseller comarcal de l’equip de govern, ha recordat que la recollida s’ha mantingut per la bona voluntat de l’ens, i que la continuïtat del servei a la vila corria perill.