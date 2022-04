El conflicte entre plens i maces es manté en el centre del debat a Berga i ara és l'oposició del consistori -Junts i PSC- la que s'ha pronunciat a través d'un comunicat conjunt. Tenint en compte que queden menys de dos mesos per la celebració de la festa i que en poques setmanes es viurà el Ple de l'Ascensió -en el qual es votarà si a fer Patum per primer cop en tres anys-, els grups municipals consideren que no es pot demorar la resolució d'una disputa que fa cinc anys que dura.

Junts i PSC asseguren que "durant molts mesos, inclosos els dos anys de pandèmia, hem insistit tant a la regidora de Patum, a l'ex alcaldessa i també a l'alcalde actual, de la necessitat de resoldre el conflicte abans d'acostar-nos als mesos previs a la festa". Atés que continua obert, diuen que han perdut la paciència i que "no volen seguir sent còmplices de la inoperància i inacció" del govern a l'hora d'afrontar l'afer. D'altra banda, sostenen que "hem actuat amb responsabilitat i salvaguardant i prioritzant en tot moment la imatge de la festa i els interessos de la ciutat" i comenten que han fet costat a totes les decisions de l'equip de govern malgrat no tenir tota la informació i que se'ls hagi ocultat informació, propostes i reunions en alguns casos. En tot cas, la pilota és ara a la teulada del consistori, ja que a les pressions de l'oposició també cal sumar-hi l'últimatum dels plens, que fa una setmana van donar de temps a l'Ajuntament fins a finals d'aquest mes o primera setmana de maig per desencallar el sorteig dels salts.