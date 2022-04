Berga viu una jornada de Sant Jordi plenament de primavera, amb núvols a primera hora, un patac d’aigua a mig matí i sol i núvols a partir del migdia. Amb tot, la capital de comarca ha persistit en celebrar la diada de Sant Jordi i ha concentrat l’ambient al passeig de la Indústria i el carrer Major. Venedors de llibres i roses així com berguedans de la capital i altres poblacions veïnes han coincidit que malgrat els esforços per sortir al carrer valia la pena fer-ho per tornar a viure l’esperit d’una celebració popular dos anys després.

El passeig de la Indústria i el carrer Major ofereixen una vintena de parades de llibres i roses en cada sector tant de professionals com d’entitats i institucions. L’ambient tradicional de Sant Jordi s’ha anat mesclant al llarg de la jornada amb el del mercat setmanal durant el matí, al passeig, i de compres i passeigs familiars també al carrer Major durant la tarda. El passeig ofereix la particularitat que en harer-hi instal·laes ja els envel·lats per a la Fira de maig de la setmana que ve, les estones de pluja afecten en menor mesura l’escenari de la Diada. Així, a les carpes del passeig s’hi han instal·lat les parades de floristeries professionals i d’entitats com ara el grup Horitzó, el Casal Panxo, l’associació de disminuïts psíquics del Berguedà o centres educatius com l’escola cel Serra de Nuet. De la mateixa manera, al carrer Major hi ha parades de llibres i roses dels establiments comercials i d’entitats com a l’Assemblea Nacional Catalana l’associació pe rla lluita contra el càncer o l’associació de veïns.

La tenacitat per celebrar la Diada l'han demostrat nombroses parelles i amics que passejaven sota el paraigua pel centre de Berga amb la rosa també a aixopluc. Aquest és el cas de la Mercè Lancho, de Sant Jordi, i el seu marit, Josep Maria Mas. La Mercè ha explicat que «m’agradaria que fes més bo per tots els actes que hem preparat i perquè sense el sol, el color i la gent fent empentes davant les parades de llibres no acaba de ser Sant Jordi, quan plou està tot molt trist. Però a pesar de tot això hem dit que la tradició la compliríem igualment, per això hem baixat». En aquesta mateixa línia, sostenint el paraigües i les roses, ella i en Josep Maria han remarcat que «la tradició no es pot perdre».

La inestabilitat del temps anunciada pels meteoròlegs així com el fet que la diada ha caigut aquest any en cap de setmana ha motivat que molts veïns hagin avançat les compres de Sant Jordi a divendres. Així ho ha confirmat la llibretera de Berga Nèlida Fornell, de la llibreria Quatre cantons. Fornell ha explicat que «durant tota la setmana i el divendres molt especialment ja es va notar molt la presència de persones comprant i preguntant per tal d’avançar el regal del llibre. La llibretera ha confirmat que ja està plenament consolidada la contratradició de regalar el llibre tant la noia al noi com el noi a la noia trencant l’antic costum segons el qual tal sols el regalava la noia al noi i que ella li regalés una Rosa a ella. A l’any 22 el regal del llibre ja és plenament bidireccional en quant al gènere i, també, ha sortit de l’àmbit de la parella i es regala també entre amics, familiars o companys de feina. Pel que fa a les recerques dels clients, Fornell ha explicat que en la diada de Sant Jordi sovintegen a parts iguals el client que busca un llibre concret d’una matèria que li agrada com el que es guia per les referències mediàtiques.