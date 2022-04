El Berguedà estrena un nou servei de préstec a domicili del bibliobús destinat a persones de més de 65 anys, amb problemes de mobilitat temporal o permanent i també a familiars i treballadors que tenen cura de persones amb dependència.

Es començarà oferint als municipis de Casserres (bibliobús Cavall Bernat), l’Espunyola, Montclar, Montmajor, Olvan i Sant Julià de Cerdanyola (bibliobús Pedraforca). En el futur s’ampliarà a altres poblacions de la comarca.

Els usuaris dels municipis que inicialment es beneficiaran d’aquest servei de préstec mensual a domicili poden fer la demanda trucant o enviant un whatsapp a la dinamitzadora de la gent gran al telèfon 681356212. La dinamitzadora els demanarà les dades corresponents i es coordinarà amb Càritas, que s’encarregarà de triar el voluntari que atendrà cada usuari. La mateixa persona informarà d’aquesta nova sol·licitud al bibliobús corresponent segons el municipi on es faci la demanda per tal que estiguin informats i puguin prestar el servei.

La consellera comarcal d’Atenció a les persones, Salut i Polítiques d’Igualtat ha declarat que aquest projecte «ens permetrà oferir un nou servei a persones que per les seves dificultats de mobilitat o per la seva avançada edat fins ara no hi podien accedir». A més, la consellera ha esmentat que el nou servei «també es podrà complementar i ampliar amb activitats com lectura en veu alta o altres propostes que puguin anar sorgint».

Aquest projecte és fruit de la col·laboració entre el Consell Comarcal del Berguedà, els bibliobusos Cavall Bernat i Pedraforca de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació i Càritas Parroquials del Berguedà.