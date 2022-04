Els llibreters de Berga afronten amb ganes però també atemorits per les adverses previsions meteorològiques la jornada de Sant Jordi. I és que, segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), la pluja està assegurada i, fins i tot, en alguns moments podria ser d’una certa intensitat.

Davant d’aquest panorama, l’Ajuntament ha anunciat que les parades es poden aixoplugar en dos espais coberts: en una carpa del Passeig de la Indústria –on avui també s’hi fa el mercat setmanal– i en el recinte del Mercat Municipal. A la tarda, s’espera que els paradistes que ho desitgin puguin anar tornant als seus llocs sol·licitats, ja que els pronòstics són més esperançadors.

Si no fos pel temps, enguany es preveia una edició millor que la del 2021, que es va haver d’adaptar a la pandèmia de la covid-19. De fet, la regidora de Fires, Roser Rifà, va comentar que s’ha recuperat aproximadament el mateix nombre de sol·licituds per tenir parada que el 2019.

Ara bé, atesa la casuística ja esmentada, és probable que acabi sent un Sant Jordi semblant al del 2021 –com a mínim pel que fa a la distribució de parades–, ja que moltes de les que habitualment són al carrer Major van ser reubicades al Vall en tractar-se d’un espai més ampli on era més difícil que es produïssin aglomeracions.

D’altra banda, els llibreters consultats per aquest diari van apuntar que el fet que s’escaigui en dissabte pot ser una arma de doble tall. Per un costat, pot atreure persones de fora que passin el cap de setmana en establiments de la comarca, però per l’altre molts berguedans poden aprofitar per viure la jornada des d’altres punts de la geografia catalana, com la mateixa ciutat de Barcelona.

Sigui com sigui, els llibreters no esperen una edició gaire més bona que l’última, en la qual al migdia moltes parades ja s’havien quedat sense roses. «La gent tenia moltes ganes i va fer bon temps», van recordar des de la llibreria Huch.

Ahir, al carrer Major ja es vivia una espècie de prèvia de la jornada d’avui. Algunes botigues van aprofitar que els alumnes dels centres educatius participaven en la Marató de lectura per la llengua d’Òmnium per treure les parades a l’exterior. De fet, durant les matinals de Sant Jordi de dies lectius són principalment els joves els que omplen els carrers més neuràlgics.