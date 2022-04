Aquest divendres al vespre ha mort l’advocat berguedà Joan Güell a l’edat de 86 anys per causes naturals. Des de la seva arribada a la capital comarcal als anys seixanta, Güell s’havia vinculat molt a la vida social, cultural i política de la ciutat, raó per la qual l’han convertit en una de les personalitats de la vida pública a Berga.

Joan Güell, casat amb Isabel Cardona i pare de dos fills, Joan i Xavier, va néixer el 23 de novembre de 1935. La família té previst celebrar la cerimònia religiosa de comiat aquest dilluns al matí a l’església parroquial de Berga. L’advocat va desenvolupar, entre d’altres tasques professionals, socials i culturals, la de jutge comarcal substitut, administrador de la Patum, banderer dels Elois, càrrecs que el van lligar a la vida més social de la capital berguedana. Igualment, també va ser director de l’escola d’oficis de Sant Francesc, delegat territorial de serveis de la Generalitat o president de la junta executiva local de l’antic partit Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) formació antecedent de Junts per Catalunya i el PDCat.