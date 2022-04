Avià va inaugurar ahir la plaça de l’Església, i així es va tancar una actuació que ha durat 39 anys, segons va destacar l’alcaldessa, Patrocini Canal, en l’acte d’estrena. Això és així perquè el projecte es va plantejar ja els anys 80 amb el planteig d’un conveni entre la parròquia i el consistori que es va encallar a Urbanisme. L’any 1999 es va reprendre l’acord amb els dos nous representants institucionals. Després de signar-se, però, no van arribar els diners per executar-se el projecte fins que el 2015 l’Ajuntament va demanar a la Diputació la subvenció i el projecte arquitectònic. Amb una inversió de 450.000 euros va ser finalment possible que les obres comencessin el novembre de l’any passat. L’alcaldessa va definir la plaça com un espai «que està molt d’acord amb l’esperit d’Àvia; som un poble agrícola i ramader i volíem una plaça digna, sense artificis ni ostentacions i que posés en valor la façana de l’església».