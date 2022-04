El conflicte per la disparitat de criteris a l’hora de repartir els salts de la Patum per part de les comparses dels plens i les maces, a través de sorteig o donant-los per afinitat, es manté sense resoldre després de la reunió del Patronat de la Patum celebrat divendres al vespre.

En la reunió es va abordar de nou el debat però no es va establir una solució, la qual hauria d’arribar en el termini de dos mesos abans no se celebri la Patum i ser ratificada en la pròxima sessió ordinària del Patronat, el mes que ve. Si no és així, s’hauria de convocar una reunió extraordinària els dies previs a la festa.

Durant la reunió del Patronat els representants de les comparses van exposar els seus punts de vista. A la pregunta de si la trobada va servir per acostar posicions i, doncs, si la resolució del conflicte és avui més a prop que fa dos dies, la regidora de Patum, Roser Valverde, va argumentar ahir que: «Seguim treballant-hi perquè és un tema prou complex i prou sensible i de difícil solució».

La regidora va explicar que la resolució del conflicte es podria aconseguir en altres àmbits externs al mateix Patronat, com ara en reunions bilaterals: «El calendari del Patronat no ens condiciona, sinó que ho anem gestionant en altres espais». Amb tot, la hipotètica proposta de consens s’haurà de votar en una sessió del Patronat.

La reunió del Patronat també va servir per aprovar altres aspectes de caire més organitzatiu i protocol·lari, com ara que a la Fira de Maig s’inclourà aquest any un espai dedicat a la festa a partir d’una iniciativa de l’àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament; que del 7 al 29 de maig es programaran actes culturals, musicals i infantils entorn de la Patum destinats a tots els públics, i que durant el cap de setmana de la Fira de Maig es donarà a conèixer aquesta programació; que aquest any s’atorgaran els títols de patumaires d’honor corresponents al 2020; la recepció de cinc propostes per assumir el càrrec d’administrador; i que els caps de colla proposaran la nova persona a designar de cara a la pròxima reunió del Patronat.