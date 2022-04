Per primera vegada, l'Hospital de Berga i l'atenció primària de la comarca formarà residents de Medicina i Infermeria Familiar i Comunitària. Aquestes properes setmanes, els professionals han de triar destinació per fer les seves residències i el Berguedà proposa diversos incentius per captar nous sanitaris.

En primer lloc, se'ls oferirà la rotació entre atenció primària i atenció hospitalària per garantir la millor formació possible als residents. Els professionals de Medicina (2 places) passaran, durant la seva residència, per: CAP, Urgències, Cardiologia, Traumatologia, Endocrinologia, Digestiu, Oftalmologia, Pediatria, Geriatria, Pneumologia, Dermatologia, Ginecologia, Salut Mental, atenció rural, etc. En el cas d’Infermeria (1 plaça) passaran per CAP, Urgències, Cures, Endocrinologia, Pneumologia, Cardiologia, Oncologia, Sociosanitari, Laboratori, Consultes, Sala de parts, Pediatria, etc.

També hi haurà incentius econòmics, ja que el Departament de Salut posa en marxa un programa d'incentius als nous residents de primer curs de l'especialitat de Medicina Familiar i Comunitària que s'incorporen a Catalunya. Els nous residents rebran cada any entre 5.000 i 9.000 euros en total, en funció d’on es trobi ubicada la unitat docent. En el cas del Berguedà, es cobrarà una quantitat més alta que els qui facin la seva residència a l’Àrea Metropolitana.

Des del Berguedà també es vol recalcar la qualitat de vida que ofereix la comarca. S’ha fet una campanya de promoció de les noves places de residents en què es posa de relleu les oportunitats d’oci i natura que els professionals tindran en aquest territori quan surtin de la feina, a part d’altres serveis, com acompanyament per trobar habitatge.

Tant l’Hospital de Berga com l’ICS han fet jornades de portes obertes per informar els professionals interessats en fer les seves residències en aquestes institucions. En el cas de l’Hospital, a més, continua vigent la possibilitat de demanar una visita personalitzada, a través de la web www.hsb.cat. La formació durarà quatre anys per als residents de Medicina i dos per als d’Infermeria i dona als futurs especialistes de ciències de la salut una oportunitat de formar-se en un entorn de treball rural i de proximitat amb la possibilitat de continuar treballant a la comarca quan acabin la residència.