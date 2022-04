Divendres passat al vespre va quedar tancat l'espai de titularitat privada que els usuaris i treballadors de l'hospital de Berga utilitzaven com a aparcament des de l'any 2009. Estava situat al capdamunt del vial que puja des del Centre d’Atenció Primària.

Fa unes setmanes, un representant de la propietat d’una de les dues finques en què es divideix el terreny va demanar la formalització d’un lloguer a l’Ajuntament de Berga. El consistori, però, apunta que les converses mantingudes no han pogut evitar-ne el tancament, principalment perquè les pretensions econòmiques són molt superiors a la valoració del terreny.

Per compensar aquest dèficit, el consistori ha habilitat aquest dilluns 40 places d'estacionament en línia a la carretera de Ribes, disponibles a partir de la tarda. A més, com a mesura excepcional, les diferents àrees de zona blava al voltant del centre han estat gratuïtes durant el matí. Això no ha evitat que alguns vehicles hagin hagut d'estacionar en el vorals de la carretera.

A partir d'aquest dimarts, l’Ajuntament de Berga farà un seguiment de l’ocupació de la nova zona d’aparcament i dels diversos espais de l’hospital i de l’entorn, i no descarta iniciar els tràmits necessaris per poder habilitar algun dels espais privats propers com a aparcament a través d’un concurs públic.

En un ple ordinari, Junts per Berga va reclamar millores en l'asfalt del pàrquing que ara s'ha tancat, ja que en diversos punts tenia forats importants. L'alcalde, Ivan Sànchez, es va comprometre a buscar una solució però recordant que s'havia de demanat permís a la propietat.