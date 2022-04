Les famílies dels alumnes del Berguedà poden sol·licitar els ajuts de transport i menjador per al curs escolar 2022-2023 fins al 13 de maig. El Consell Comarcal vol reforçar la via telemàtica per a la sol·licitud de les beques i per aquest motiu innova i presenta e-BEQUES, la nova modalitat per millorar l’acompanyament en la tramitació de les beques de menjador i transport escolar a través de videotrucada.

Les sol·licituds es poden fer per via telemàtica a través de la web del Consell Comarcal del Berguedà amb el sistema de cita prèvia, des de la pagina web www.bergueda.cat, apartat cita prèvia i seleccionant beques de menjador i transport del curs 2022-2023. Hi ha quatre models d’ajuts: el servei de transport, ajut de desplaçament i menjador; l’ajut individual de menjador; el servei de transport, i l’ajut de desplaçament i transport. Es poden consultar totes les condicions per accedir a cada ajut a la web de l’ens.