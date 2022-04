El municipi de Santa Maria de Merlès, que és el que comprèn més quilòmetres de la riera, es planteja prohibir el bany a l’estiu en una part del curs fluvial. Serien uns 3 o quatre quilòmetres des del restaurant Sant Cristòfol (a la C-62) en direcció al càmping Riera Merlès. La prohibició estaria en vigor del 15 de juny al 15 de setembre i podria ser oficial en les properes setmanes.

L’alcalde del poble, Josep Costa, ha explicat a aquest diari que la mesura es prendria principalment perquè hi ha diversos municipis de la zona que s’abasteixen d’un punt de captació d’aigua que hi ha en aquest tram, on a l’estiu es produeixen grans aglomeracions i diversos comportaments incívics que poden afectar la qualitat de l’aigua. De fet, l’Ajuntament s’ho planteja pel malestar de diversos veïns del poble.

En canvi, altres municipis de la riera de Merlès no ho veuen amb tan bons ulls, segons ha assenyalat Costa, de manera que podria ser l’única zona on es prengués aquesta decisió tan dràstica.

El precedent més recent en aquest sentit és de l’estiu del 2020, quan es va prohibir banyar-se a tot el curs de la riera, però era per evitar el risc de contagi de la covid-19.

Per la seva banda, el Consell Comarcal espera primer a saber què decideixen els municipis afectats abans d’acabar de determinar com serà la campanya d’estiu. Un dels aspectes que es preveu mantenir és la regulació de l’aparcament. En els últims dos estius només es pot estacionar el vehicle en 68 places expressament habilitades al llarg de la riera.