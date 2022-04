El Santuari de Queralt va tornar a viure una jornada festiva ahir al matí per Sant Marc, tres anys després de l’última edició sense restriccions. L’any passat ja es va recuperar però substituint la xocolatada pel repartiment de xocolatines.

Persones de totes les edats van passar el matí als entorns del santuari, degustant la coca i la xocolatada desfeta que repartien els capitans d’aquest any de Queralt, i treballadors destacats del consistori berguedà.

Tot i això, segons van apuntar els mateixos xocolaters d’honor a aquest diari, va ser una de les edicions amb menys afluència de públic en comparació a abans de la pandèmia. De fet, en d’altres ocasions la coca i xocolata s’acabava en pocs minuts, mentre que ahir els assistents tenien l’oportunitat de repetir diverses vegades.

La jornada va començar abans de les 9 del matí, amb la trobada a les Tres Creus per completar l’últim tram del camí fins al santuari en comitiva i amb la posterior missa. Com que el temps va acompanyar, alguns berguedans van aprofitar l’ocasió per donar un tomb pels voltants d’aquest cèlebre emplaçament.

Cada 25 d’abril Berga renova el vot del poble. La tradició es remunta a l’any 1687, moment en què el Principat de Catalunya vivia una plaga de llagostes. A Berga, els veïns i veïnes del municipi van recórrer a la Mare de Déu de Queralt, i es creu que va ser gràcies a ella que la ciutat va alliberar-se de la plaga.

Sant Marc a Gironella

La segona població més gran de la comarca també renova el vot del poble per Sant Marc. La capella de Sant Marc va acollir la missa i, acte seguit, es va fer el tradicional repartiment de taronja, coca i xocolata. En paral·lel, durant el cap de setmana i ahir s’hi va muntar un espai Vermusic.