L’oposició de Berga demana dimissions al govern per la gestió de l’empresa BRG

Nova estirada d’orelles conjunta dels grups opositors de Berga -Junts i PSC- a l’equip de govern. Si fa menys d’una setmana van retreure la manca d’iniciativa per afrontar el conflicte de la Patum entre els plens i les maces, ahir va ser el torn de la gestió de l’empresa municipal BRG. Els portaveus dels grups, Ferran Aymerich i Abel García, van demanar l’assumpció de responsabilitats i que hi hagin dimissions.

La raó va ser que el govern va haver d’elevar a ple -a traves d’un reconeixment extrajudicial de crèdit- el pagament de nòmines als treballadors d’aquesta entitat perquè no hi ha un contracte vigent entre l’empresa i el consistori.

L’última encomana de serveis feta a BRG data del 2017, però des d’aleshores s’ha ampliat el volum de feina pels treballadors. Per exemple, ha assumit la neteja del pavelló i, arran de la pandèmia, va haver d’augmentar les hores de neteja a les escoles per complir amb els protocols de seguretat.

També ha de fer-se càrrec de la neteja de la residència i, en última instància, es preveu que la gestioni. L’actual contracte no preveu la gestió de tots aquests serveis i, qualsevol tramitació d’una factura relacionada amb BRG no es pot aprovar per la via ordinària i ha de ser l’òrgan de màxima representació (el ple) qui li doni el vistiplau.

No és el primer cop que el govern ha de seguir aquest procediment per aprovar algun punt sobre BRG. La diferència és que fins fa poc es portava a ple com una donació de compte, mentre que ja des de l’últim ple es presenta com un dictàmen de la regidoria d’Hisenda per adaptar-se a una ordre del govern espanyol. L'oposició va assegurar que en els propers plens s'esperen més reconeixements extrajudicials de crèdit i ho va considerar una prova de la mala gestió del consistori.

D'altra banda, Junts i PSC van questionar que BRG es pugui fer càrrec de forma imminent de la residència si ni tan sols els serveis que presta actualment estan regularitzats. L'última pròrroga entre el consistori i l'empresa Sumar acaba aquest 30 d'abril, i de moment no se n'ha signat una de nova. Pero l'opció de que el centre ja sigui gestionat l'1 de maig per BRG és remota, perquè l'Ajuntament està esperant l'autorització de la Generalitat, segons va explicar el regidor de Municipalitzacions, Ramon Camps.

La justificació de les factures va obligar l'Ajuntament a convocar un ple extraordinari amb caràcter urgent, en el qual es va evidenciar la fractura entre govern i oposició. La sessió va anar pujant de to a mesura que avançava, amb durs retrets del regidor del PSC, Abel García, que van ser contestats per l'edil de Municipalitzacions, Ramon Camps.