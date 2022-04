El representant de la propietat dels terrenys del costat de l'Hospital de Berga -que fins el passat divendres es feien servir com a aparcament- ha emès un dur comunicat denunciant la "inoperància continuada" i la incapacitat per gestionar l'assumpte de l'Ajuntament.

La propietat sosté que el consistori no ha estat proactiu en els últims anys i, especialment, en els darrers mesos, per regularitzar la situació del descampat, que tenia l'ús esmentat anteriorment des del 2009. Segons la versió dels amos dels terrenys, el seu primer advertiment per part de la propietat es produeix el juliol del 2019. L'oferta traslladada a l'Ajuntament és que aquest últim assumís el manteniment del solar i condonés el rebut anual de l'IBI. En canvi, asseguren que no es va demanar un lloguer mensual al consistori tot i ser un pàrquing d'ús públic.

Aleshores, la propietat va amenaçar amb el tancament, però els mesos van anar passant i no hi va haver cap resposta per part de l'Ajuntament. No va ser fins el gener d'aquest any quan els propietaris van insistir amb iniciar converses amb el consistori després de comprovar que l'estat del descampat no era l'òptim.

Tot i que l'Ajuntament es compromet a agendar una trobada, els dies passen i la propietat es cansa d'esperar i el 23 de març comunica al consistori que l'aparcament quedarà tancat entre els dies 26 i 27 del mateix mes. Ara sí, l'equip de govern es compromet a concretar una reunió pel dia 5 d'abril que fa ajornar el tancament.

En la trobada, l'alcalde, Ivan Sànchez, i el regidor d'Urbanisme, Aleix Serra, apunten que no es pot regularitzar la situacio dels terrenys perquè volen treure'l a concurs. Els propietaris expliquen que van informar-se pel seu compte que hi havia la possibilitat de formalitzar un document que regularitzés de manera temporal la situació de l'aparcament a través del pagament del lloguer per part de l'Ajuntament.

Quan sembla que l'acord entre les dues parts està més a prop -segons la propietat només faltava que s'aproves en Junta de Govern-, el consistori fa marxar enrere al·legant que els estudis que tenia entre mans indicaven que la valoració econòmica dels terrenys era massa alta. En aquest sentit, la propietat assegura que el preu s’ajustava al resultat de multiplicar els metres quadrats del solar pel preu del mercat de lloguer actual a Berga, segons l'informe realitzat per un professional independent.

Finalment, la propietat va optar per tancar el solar el passat divendres davant la manca de "contraoferta o proposta alternativa" de l'Ajuntament. Considera que el comunicat de l'Ajuntament en que assegura que les aspiracions econòmiques són superiors al valor real del terreny és "un altre intent de maquillar la seva inoperància i la seva incapacitat per gestionar. És senzillament execrable", etziiba el representant dels amos, que han demanat al consistori una rectificació del comunicat fet públic en les últimes hores.