L'Agència de Residus del Berguedà no atorga al Consell la subvenció per millorar la recollida selectiva

El Consell del Berguedà s'ha quedat sense la subvenció a la qual optava per implantar millores en la recollida de residus. Ho va reconèixer el president del Consell Comarcal, Josep Lara, en el ple ordinari de l'ens celebrat aquest dimecres.

El Consell no va donar a conèixer en públic les raons per les quals la Generalitat ha denegat l'ajuda, però després del ple l'equip redactor de la sol·licitud sí que ho va exposar als diferents grups polítics. També es preveu que el president comparegui el proper dilluns per donar més detalls de la qüestió.

Després de l'anunci de Lara, el grup d'ERC es va mostrar preocupat per com afectarà aquesta circumstància al dimensionament del nou contracte de la recollida. El conseller de Medi Ambient, Vicenc Linares, ho va negar però en resposta a una pregunta del republicà Issac Lozano, i va assegurar que és un projecte "potent i ben treballat", i que els plecs de clàusules tiren endavant.

El projecte contempla la millora del porta a porta en els 12 municipis en que s'aplica i la posada en marxa d'un nou sistema de contenidors intel·ligents en els altres 19. En la subvenció sol·licitada, però, no s'hi van incloure Gironella i Puig-reig, que tenen el seu propi contracte de recollida.

D'altra banda, el president, Josep Lara, va apuntar que un dels motius pels quals encara no s'ha pogut tirar endavant el nou concurs és perquè algun municipi no ha fet la dispensa. Lara es referia a Berga, que ara mateix és l'única població amb convenis de col·laboració amb el Consell per la recollida que no ha fet el pas esmentat. En aquest sentit, el president de l'ens va recordar que no és el mateix dimensionar per 40.000 habitants que per 20.000.

A part de la capital, l'altra municipi fins fa poques setmanes que no havia fet la dispensa era Bagà. El consistori de l'Alt Berguedà la va aprovar en plena Setmana Santa i ara tota l'atenció se centra en Berga, que podria fer el mateix en el ple ordinari de la propera setmana.