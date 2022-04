Primers passos de l’Associació d’Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat. Aquest diumenge 1 de maig es presenta en un acte festiu als Jardins de Cal Pons de Puig-reig aquesta nova entitat, que es proposa dinamitzar en l’àmbit social i cultural tota la sèrie de nuclis al costat del Llobregat que hi ha al nord del Bages i el Berguedà.

Ramon Viladomat, un dels impulsors de la iniciativa, explica a aquest diari que serà un espai de trobada de les persones vinculades a cada colònia. Sorgeix amb la finalitat d’exercir de portaveu de les diferents reivindicacions i problemàtiques de cada una d’elles, però el seu naixement no afectarà altres associacions ja existents, ja que només es contempla l’afiliació a títol individual. Tot i això, els impulsors sí que han celebrat una sèrie de reunions amb les entitats per donar a conèixer el projecte, i les primeres impressions han estat bones, segons destaca Viladomat.

L’entitat vol centrar la seva activitat especialment en reivindicar les oportunitats i el potencial dels nuclis en qüestió. Viladomat destaca que «són pols d’habitatge molt importants, i espais on hi passen coses, no llocs abandonats».

També es pretén donar valor als recursos naturals i paisatgístics, com ara el riu. En aquest sentit, s’organitzaran sortides i passejades periòdiques orientades sobretot als berguedans i berguedanes que encara no han visitat cap colònia. «No és un projecte turístic», aclareix Ramon Viladomat. A través d’aquestes activitats

D’altra banda, el promotor critica que, en general, els ajuntaments no s’han implicat tot el suficient en la promoció de les colònies. «Es coneix poc l’activitat que hi ha, i no hi ha hagut una voluntat en potenciar un patrimoni que no existeix enlloc més», sosté l’impulsor, que afegeix que tota col·laboració dels consistoris amb l’associació serà benvinguda malgrat que no sigui imprescindible.

En la presentació del projecte es farà la lectura d’obres vinculades a les colònies. A banda, hi haurà ambientació musical i vermut. La data escollida, el Dia del Treballador, no és casual, ja que es vol posar de relleu la naturalesa obrera i treballadora de les persones que vivien a les colònies.

Aquesta no és l’única iniciativa que ha nascut darrerament per dinamitzar les colònies. Fa menys de dos mesos es va presentar a l’Ametlla de Merola el projecte entre l’Ajuntament de Puig-reig i la Fundació Cellnex per treure de l’ostracisme els nuclis esmentats. En aquest cas, però, la proposta es focalitza més en el camp de la digitalització i de millora de la connectivitat.