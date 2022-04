La Fira de Maig de Berga recuperarà aquest cap de setmana (30 d'abril i 1 de maig) la «màxima normalitat» després de dos anys de pandèmia. L’edició del 2020 es va suspendre i la de l’any passat es va celebrar amb restriccions. Per exemple, no hi va haver presència de vehicles. Enguany, hi tornarà a haver automoció però amb menys representació que abans de la pandèmia. El sector està tocat. No només arrossega la crisi de la covid sinó que se’ls ha afegit la crisi dels microxips i la manca d’estocs. La falta de components elèctrics ha fet baixar la producció i els concessionaris han tingut menys cotxes per vendre.

A la fira hi haurà la presència de tres concessionaris, amb vehicles nous. Com a novetat, no s’ubicaran a la part central del passeig de la Indústria sinó que ocuparan el primer tram de la plaça Viladomat. En aquesta zona s’hi instal·larà també un espai expositiu que acollirà una mostra de l’artista Salvador Vinyes sobre la idiosincràsia i la identitat berguedana.

Al capdamunt del passeig de la Indústria se situaran expositors d’entitats i empreses del Berguedà, que seran més de trenta, dissenyats amb palets de fusta. A l’alçada del punt d’informació hi haurà l’àrea musical, food trucks i jocs tradicionals. Tancaran el recinte firal una vintena de paradetes d’agroalimentació i artesania. A la plaça Cim d’Estela hi haurà les atraccions, i la baixada del Canal Industrial repetirà com a zona d’exhibicions esportives i balls.

La Fira de Maig de Berga d’aquest cap de setmana es completarà amb una àmplia oferta d’activitats familiars i culturals. Per exemple, hi haurà visites guiades, actuacions musicals, tallers, diada castellera i trobada de cotxes d’època. Podeu consultar els actes aquí.

La Patum, senyal d'identitat

La Patum és un senyal d’identitat de Berga i el Berguedà i serà un dels elements de l’espai expositiu que hi haurà al passeig de la Indústria sobre idiosincràsia i identitat berguedanes, dissenyat per Salvador Vinyes. A part, aquest dissabte a la tarda i diumenge matí i tarda es podrà visitar l’exposició de la Patum del Convent de Sant Francesc. I a més, per a diumenge al migdia s’ha programat la visita guiada «Espais de Patum», a la plaça Sant Francesc.

Castells amb les colles de Berga i Tirallongues

Els Castellers de Berga seran els protagonistes de la diada castellera de diumenge al migdia, juntament amb els Tirallongues de Manresa. A partir de les 12 i fins les 2, les colles descarregaran castells a la plaça Viladomat.

Prèviament, diumenge a les 11 del matí, els Castellers de Berga impartiran un taller de castells per als nens i nenes interessants a conèixer de prop el món casteller.

Balls i concerts ompliran d’ambient la zona Vermusic

A la zona Vermusic de la Fira de Maig de Berga hi haurà instal·lades food trucks i s’hi faran diverses activitats musicals i lúdiques, tant demà com diumenge. Per exemple, per a aquest dissabte hi ha programat un espectacle de contes en anglès, concert i ballada de Swing amb Món Petit i Bon Hop de Swing, i ball amb Dolfi. I diumenge, es podrà gaudir d’un espectacle de coreografies familiars «Menú de Danses», amb Manelutti; i per tancar la fira, concert tribut al grup The Police.

Els jocs tradicionals seran un reclam per als infants

Acostar els jocs tradicionals als visitants, principalment als nens i nenes, és l’objectiu de l’espai de jocs que hi haurà muntat al passeig de la Indústria de Berga aquesta Fira de Maig. De fet, en els últims anys, ja és habitual la zona de jocs tradicionals i té molt bona acceptació per part del públic. L’espai, amb diferents propostes per jugar una estona, anirà a càrrec de la companyia de Jocs l’Anònima i s’obrirà demà a 2/4 de 6, i diumenge a les 11 del matí i a 2/4 de 6 de la tarda.

Exhibicions esportives de varis centres

Les exhibicions esportives seran un atractiu més de la Fira de Maig de Berga. Tant aquest dissabte com diumenge, nombrosos infants i joves pujaran a l’escenari de l’Avinguda del Canal Industrial per mostrar balls, danses, coreografies i habilitats. Hi participaran el Centre Esportiu Municipal El Tossalet, el Club Karate Cantero, Crossfit Berga, el CEEC (Centre esportiu d’estètica corporal), l’Escola de Ballet Maria Alba i Sport Club Berga Resort.