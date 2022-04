La Fira de Maig de Berga recupera el format prepandèmia. La captital del Berguedà viurà un cap de setmana ple d’activitat, demà i diumenge.

L’any passat es va celebrar una Fira de Maig més descafeïnada per la situació de pandèmia. Aquest any es recupera la normalitat?

Malgrat la covid, a Berga hem pogut mantenir la major part de fires, adaptant-nos sempre a les circumstàncies i amb totes les mesures de seguretat. La Fira de Maig del 2020 sí que es va haver de suspendre, però l’any passat la vam fer i dintre de tot va ser una bona fira, amb la participació de nombroses parades i amb activitats culturals com a complement. Aquest any podem dir que recuperem la normalitat perquè no tenim restriccions.

Hi participaran una setantena d’expositors i entitats i empreses de la comarca. Són xifres bones?

Sí, tenim el mateix múscul que l’any 2019. Comptar amb més d’una setantena d’estands i parades és una bona xifra, i més tenint en compte que hi haurà diversos sectors representats: jardineria, artesania, alimentació, entitats, empreses i automoció.

L’automoció no tindrà un pes tan gran com en altres edicions perquè no és un bon moment per al sector. I a més, cal destacar el canvi d’ubicació dels concessionaris. Per què?

Sí, hem canviat la zona d’exposició de vehicles nous, que tindran presència a la fira diumenge, 1 de maig. Faran de porta d’entrada al recinte firal i estaran ubicats a la plaça Viladomat, davant de l’edifici del sindicat, i no a la part central de passeig de la Indústria. Aquest any a la fira hi participaran tres concessionaris, que és un nombre més reduït que abans de la pandèmia per la situació que viu el sector, amb les vendes bastant aturades com a conseqüència de la crisi de semiconductors, que són peces bàsiques per poder fabricar vehicles. Davant d’aquesta realitat, s’ha fet més complicat la mostra de cotxes nous a la Fira de Maig, però n’hi haurà. A més, estaran en un lloc prominent de la fira. Des de l’Ajuntament pensem que el canvi d’ubicació els donarà la visibilitat que necessiten en aquests moments. Volem que les fires siguin bones per Berga i per a la gent que hi participa.

A part de la presència dels concessionaris, també es recupera l’estructura tradicional de la fira amb un espai expositiu temàtic.Enguany es dedica a la idiosincràsia i identitat berguedanes. Què ens pot avançar d’aquesta mostra?

No en vull donar massa detalls perquè volem que la gent visiti aquest espai, que no deixarà indiferent. Se centra en la identitat berguedanai s’hi podran veure alguns dels elements típics que identifiquen Berga i el Berguedà, i que són un orgull per als berguedans. Per exemple, òbviament, la Patum. I d’altres que no revelarem. L’objectiu és treure pit i posar en valor aspectes que coneixem i d’altres que no valorem de la ciutat.

L’exposició s’ubicarà a la plaça Viladomat i al llarg de tot el passeig de la Indústria hi haurà els expositors i les parades. Pel que fa l’estètica de la fira, han optat per recuperar les estructures de palets?

Sí, recuperem l’estructura de palets, que no és nova a la Fira de Maig i que pensem que li dona un aire càlid i atractiu visualment. Agraïm a Serradora Boix, de Puig-reig, que ens hagi cedit desinteressadament més d’un miler de palets.

La Fira de Maig de Berga és un referent com a mostra multisectorial. Per als participants, és una oportunitat per promocionar l’economia local; i per als visitants és un reclam per conèixer de prop productes i serveis de proximitat. I no només això, durant els dos dies de fira es pot gaudir de nombroses activitats culturals i lúdiques per a totes les edats, oi?

Hem programat propostes variades i atractives per a petits i grans. Cal destacar que aquest any podrem tornar a gaudir de les exhibicions esportives, que l’any passat vam fer via xarxes socials per donar ressò a un sector tocat en aquell moment per la pandèmia. Celebrem que aquest any els gimnasos i centres berguedans puguin tornar a ser presencialment a la Fira de Maig.

I d’altra banda, hi haurà tallers, espectacle de coreografies, jornada castellera, exposisicó de cotxes d’època, sardanes, concert tribut a The Police i altres actuacions musicals, balls, jocs tradicionals a càrrec de l’Anònima... I també volem aprofitar la fira per promocionar l’exposició de la Patum al Convent de Sant Francesc. A més, es farà la visita guiada Espais de Patum, diumenge al migdia.

Serà una Fira de Maig completa, atractiva per captar l’interès de berguedans i visitants. Com a regidora, que n’espera d’aquesta fira? Les expectatives són altes?

Esperem que sigui molt concorreguda, tal com estàvem acostumats abans de la covid. Si el temps hi acompanya, estic convençuda que hi haurà una gran afluència de visitants, perquè la gent té ganes de fira i necessitat de recuperar la normalitat. La Fira de Maig de Berga ha de ser també una excusa per retrobar-nos i passar una bona estona.

Quin pressupost ha destinat l’Ajuntament de Berga a la fira d’enguany?

Uns 27.000 euros.