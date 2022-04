Berga aprofita el sol del matí per fer bullir el Passeig de la Indústria

La Fira de Maig de Berga s'ha inaugurat aquest dissabte amb un ambient primaveral al matí que ha propiciat que el Vall s'omplís de persones passejant i visitant parades d'artesania i agroalimentació o els estands d'empreses i entitats. També es deixava veure gent al capdamunt del passeig, a la Plaça Viladomat, on enguany hi havia una petita sorpresa com a novetat.

Aquells que ja no poden esperar unes setmanes més per reviure la Patum després de dos anys d'absència, podien començar a escalfar motors vestint-se de ple. Per altra banda, també era una oportunitat d'experimentar que se sent posant-se la indumentària per aquells que no han sigut mai plens o pels visitants que no estan molt familiaritzats amb la festa.

Aquesta iniciativa se situava en un nou espai que pretenia posar en valor el caràcter i la idosincràcia berguedana. Bàsicament, consistia en una exposició sobre trets identificatius de Berga i la comarca en l'àmbit històric, geogràfic, patrimonial, comercial, festiu i alimentari. Per exemple, hi havia identificats els molins de Berga, s'explicava la història sobre el carlisme a la ciutat, es mencionaven els edificis i carrers destacats de la capital berguedana o els productes típics del Berguedà, i hi havia un mapa el més detallat possible de la comarca.

D'altra banda, els firaires i expositors de les diferents entitats es van mostrar satisfets pel volum de persones que es va acostar a la mostra durant el matí i primera hora del migdia. Com ja preveien els pronòstics, però, la bonança meteorològica es va acabar pels volts de 2/4 de 2, quan van caure forts xàfecs i fins i tot calamarsa. Això va buidar l'espai firal de cop, coincidint també amb la franja de dinar que ja acostuma a ser més fluixa.