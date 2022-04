La Fira de Maig de Berga, el certamen multisectorial més potent de la comarca, torna avui a la normalitat. Després d’un any sense fira pel confinament, i de l’edició descafeïnada del 2021 , aquest cap de setmana el Passeig de la Indústria esdevé novament un aparador per a empreses, entitats, concessionaris de vehicles, expositors artesans i agroalimentaris i exhibicionistes de danses, coreografies i habilitats. S’esperen una setantena de parades aproximadament, les mateixes que el 2019.

Això sí, durant tot el cap de setmana els expositors hauran de tenir un ull posat al cel. Mentre que els matins es presenten, encara, força assolellats, a partir de migdia la pluja és bastant probable, especialment el diumenge, però s’haurà de veure fins a quin punt afecta i perjudica el desenvolupament de la fira. El regidor de l’Ajuntament de Berga i meteoròleg, Aleix Serra, afegeix que no es preveu que plogui tota la tarda, sinó que seran xàfecs intermitents però que puntualment poden ser intensos.

Atesa la previsió, l’Ajuntament ja ha previst que les exhibicions esportives i de ball i dansa es puguin fer sota cobert. La regidora de Promoció Econòmica, Roser Rifà, explica que el consistori ha accedit a la sol·licitud rebuda per no fer les actuacions a la intempèrie perquè hi ha molts infants implicats i fa molts anys que no poden exhibir-se al certamen. També estaran en zona coberta les entitats i empreses, que ocuparan l’espai de les estructures dels palets de fusta cedides per la Serradora Boix.

Sense aixopluc quedaran les parades d’artesania i agroalimentàries, i els concessionaris de vehicles, que tindran nova ubicació, a la Plaça Viladomat. Enguany només n’hi haurà tres, a causa de la crisi de subministrament de peces que viu el sector. Rifà confia amb que tots els sectors puguin sortejar bé la possible pluja.

La regidora assenyala que és avui al matí quan es preveuen més visitants, mentre que la tarda del diumenge acostuma a ser la franja més fluixa, juntament amb els migdies per raons òbvies.

Un dels al·licients de la fira serà una mostra elaborada pel dissenyador Salvador Vinyes sobre la idiosincràsia i el caràcter dels berguedans. A més, inclourà un espai per escalfar motors de cara a la Patum, amb la possibilitat de vestir-se de ple.