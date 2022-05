Tot i que amb l’emergència climàtica hom pot pensar que la venda de vehicles elèctrics cada cop agafarà més embranzida i la de cotxes de gasolina i especialment diésel es reduirà fins a extingir-se, el sector de l’automoció present en la Fira de Maig de Berga ha certificat que al vehicle de combustió encara li queden anys de vida, com a mínim en un entorn rural com el Berguedà.

Tot i que un informe recent de la Federació Catalana de Vehicles de Motor (FECAVEM) constatava que les matriculacions de cotxes de gasolina i gasoil s’han anat reduint amb el pas dels anys en benefici dels híbrids i elèctrics, al Berguedà la tendència no és tan clara, segons va explicar a aquest diari el propietari del concessionari Comellas Import de Berga.

Comellas va destacar que hi ha diversos elements que influeixen en aquesta circumstància. D’una banda, el vehicle híbrid o elèctric és poc útil per moure’s en una zona no urbana, en que s’han de fer distàncies més llargues. I després hi intervé el factor orogràfic i el clima. En zones amb més desnivell, un cotxe de no combustió seria poc pràctic perquè consumiria molta bateria. El fred de l’hivern també provoca un consum més elevat que en àrees amb un clima més suau.

Pel que fa a la crisi de proveïment de microxips que pateix el sector, Comellas apunta que és una problemàtica «temporal i esporàdica». A més, destaca que el temps d’espera perquè t’arribi un vehicle pot variar en funció de diferents factors.

D’una banda, depèn de si el cotxe és molt personalitzat i el lloc on es fabrica. «Un Wolskwagen Tiguan que es fabrica a Navarra pot tardar 3 mesos. Un de Califòrnia que té molts microxips i és molt personalitzat pot estar un any», explica Comellas. L’altre element a tenir en compte és que un concessionari oficial disposa d’un ventall més ampli de vehicles que no pas un de multimarca.

Més presència a la fira

El sector de l’automoció va tornar a la fira després d’un any -sense comptar el 2020- en que no hi va ser. Hi havia menys concessionaris, però gaudien de més visibilitat. L’Ajuntament els hi va guardar un nou espai, al mig de la Plaça Viladomat, que va satisfer les marques. «És un lloc de pas, i fins ara estàvem en una zona bastant apartada. Aquí hi ha més vida i moviment», va exposar. En aquest sentit, el propietari de Comellas Import va agrair al consistori que els demanés l’opinió després d’un any en que el sector no va ser convidat.

Diumenge més concorregut

La jornada matinal d'aquest diumenge del certamen ha estat més concorreguda que la de dissabte. Diversos paradistes d'artesania i agroalimentació han assegurat que circulava més gent, tot i que la jornada anterior tampoc la consideren dolenta. A més, s'ha de tenir en compte que fins a mitja tarda la pluja encara no havia fet acte de presència, mentre que ahir al migdia els xàfecs ja van aparèixer i van obligar alguns expositors a desplegar la parada. Cap al final de la tarda, però, la precipitació va parar i la mostra es va tornar a animar.