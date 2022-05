En el marc d’un programa d’actuació municipal d’habitatge que l’Ajuntament d’Avià impulsa amb el suport de la Diputació de Barcelona, el consistori ha convocat la concessió de subvencions a propietaris que adeqüin i millorin les condicions d’habitabilitat i accessibilitat d’habitatges desocupats al nucli antic. Aquests seran adscrits a la borsa de lloguer social del municipi durant cinc anys.

De moment, el consistori destinarà una partida de 10.000 euros a dos propietaris que ho sol·licitin, però l’alcaldessa, Patrocini Canal, explica que la previsió és augmentar la partida si hi ha més peticions. De fet, Canal ha assegurat que no hi haurà cap problema per destinar-hi 100.000 euros si el nombre de sol·licituds arriba a la desena. Ara bé, la batllessa puntualitza que han de ser reformes més o menys importants, ja que per a algunes de més puntuals el pressupost que es necessitaria seria clarament inferior.

L’objectiu de les subvencions és dinamitzar el nucli antic d’Avià perquè hi pugui haver habitatge disponible per a lloguer social i per a joves. Canal ha comentat a aquest diari que el cost del lloguer serà un 20% inferior al preu de mercat de Catalunya. Les subvencions es poden tramitar fins al 30 de desembre del 2022 i no seran extrapolables a zones del municipi fora del nucli antic.

El document del programa d’actuació municipal mostra que en els últims anys hi ha hagut a Avià un descens del nombre d’habitatges construïts des de l’any 2007. Alhora, des del 2013 s’observa que el preu mitjà del metre quadrat de compravenda és força inferior en comparació amb les dades provincials i del conjunt de Catalunya, tot i que lleugerament superior a les dades comarcals.

Els col·lectius socials del municipi amb més necessitats en matèria d’habitatge són la població jove i la gent gran. Els joves tenen problemes d’emancipació per motius econòmics i la gent gran, per les condicions d’accessibilitat i mobilitat.

D’altra banda, la proximitat amb Berga, la capital de comarca, el nivell socioeconòmic dels seus habitants i les polítiques reconegudes en sostenibilitat ambiental fan del municipi un lloc ideal per poder-s’hi establir. De fet, Avià tornarà a acollir enguany Firhàbitat, el certamen de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica.