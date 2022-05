El nou sistema de recollida selectiva als municipis petits del Berguedà es farà com estava previst malgrat que l’Agència de Residus no hagi concedit la subvenció al Consell Comarcal. L’ens ho ha confirmat aquest dilluns als alcaldes de la comarca. “Això segueix endavant”, va garantir el president, Josep Lara.

L’ens aspirava a obtebir gairebé uns 600.000 euros -segons el topall que va marcar l’Agència- per ajudar a sufragar el mecanisme dels contenidors intel·ligents i amb accés tancat. Segons han explicat des del Consell, però, el projecte “mai ha estat subjecte a la subvenció”, perquè tan sols hagués cobert al voltant d’un 4% del cost total.

L’ens començarà una sèrie de reunions les properes setmanes als petits pobles per definir on s’ubicaran els esmentats contenidors. L’objectiu és que aquest sistema estigui ja plenament en funcionament a principis del proper any; és a dir, abans que s’acabi l’actual mandat.

El nou contracte suposarà també una millora del porta a porta en els municipis en que s’aplica, amb la voluntat d’acabar o minimitzar els abocaments de residus descontrolats. Aquesta ha estat, de fet, una de les principals preocupacions que els batlles han expresat en la reunió. A més, es preveu eliminar o reduir les àrees de contenidors en zones allunyades dels nuclis principal i, com a mesura de compensació, passar a recollir els residus de cases o masies disseminades un cop al mes.

Un cop entri en funcionament el nou sistema, es preveu que a tots els pobles del Berguedà s’assoleixin taxes de recollida selectiva d’un 70%. Aquesta xifra, a dia d’avui, només la tenen els municipis amb porta a porta. D’altra banda, aquest mètode ha d’implicar que entrin menys tones a l’abocador i, per tant, que es pagui una quantitat menor. La reducció de la despesa ajudarà a sufragar el petit sobrecost que es contempla amb el projecte.