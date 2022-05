El camp de futbol de Puig-reig s’ha renovat els últims mesos amb l’objectiu de garantir un millor ús per als esportistes i per al públic i visitants. La principal actuació ha estat la substitució de l’antiga gespa artificial per gespa nova. També s’hi han fet millores com l’elevació dels canons de rec, l’adequació i l’arranjament de la zona de la graderia per al públic reaprofitant la gespa antiga, la reconstrucció del mur que va cedir per un temporal i la instal·lació d’un videomarcador. A més, s’ha pintat i arranjat les façanes dels vestidors de l’interior del camp, i properament es farà la mateixa actuació a la façana d’entrada de les instal·lacions. A banda, s’han instal·lat llums led per augmentar la il·luminació i reduir el consum energètic.

El cost total ha estat de gairebé 220.000 euros, que s’han pagat amb fons propis i una subvenció de la Diputació de Barcelona de 105.000 euros, en espera de saber si l’Ajuntament rebrà una subvenció del Consejo Superior de Deportes.