El Konvent de Cal Rosal ha acollit aquest cap de setmana el curs de domo geodèsic dins de la seva programació formativa anual. Setze professionals del sector de la bioconstrucció amb interès per aquestes estructures en forma de cúpula han après tot el procés de construcció i característiques d’un domo de la mà de Mario Turégano, de Midomo, especialista en realització de domos i reconegut en aquest sector. Durant el cap de setmana, els alumnes han construït una cúpula que s’utilitzarà com a espai de xerrades durant l’edició de Firhàbitat d’enguany.

El mateix professor ha explicat que en aquest curs els alumnes han après, primer, tota la teoria: d’on parteixen les estructures geodèsiques, els seus orígens i com es calculen per construir-ne una. A partir d’aquí s’ha iniciat el procés de construcció, de càlcul i tall de les fustes i creació dels triangles, i la realització de la cúpula sencera. Un cop construïda també han rebut tota la informació addicional sobre els aspectes relacionats amb els materials que s’usen, els aïllaments, els acabats… per poder dur a terme els seus projectes.

Majoritàriament, els alumnes del curs que ha tingut lloc a Cal Rosal són professionals de la bioconstrucció que tenien interès en conèixer la tècnica del domo i persones que tenen interès en construir el seu propi domo, vingudes d’arreu del territori català, i també des de Múrcia. “He vist gent molt apassionada que a darrera hi tenen un projecte interessant i una idea per construir una domo per a algun ús concret”, ha assegurat el docent.

Tal i com ha explicat Mario Turégano, “l’interès per les cúpules ha anat creixent i cada cop hi ha més persones que s’interessen per construir-ne una per a un ús concret”. Generalment aquestes cúpules s’utilitzen com a espais annexos a habitatges, com a petites cabanes, i també per a estudis de música, hivernacles o sales de ioga. Fins i tot, n’hi ha que es construeixen amb l’objectiu de convertir-se en un habitatge. Segons Turégano, l’interès ha crescut perquè “són estructures naturals, de fusta, i estèticament molt agradables.

Les properes activitats del curs anual de Firhàbitat, tindran lloc, el proper dijous 2 de juny amb la formació de revestiments, a càrrec de l’escola Orígens. La resta de propostes seran ja durant la fira que tindrà lloc els 3, 4 i 5 de juny a Avià. El certamen servirà per posar punt i final a la programació anual que es reprendrà al setembre. Durant els darrers mesos s’han realitzat quatre formacions que han aplegat més d’una cinquantena d’alumnes, majoritàriament, professionals del sector de la bioconstrucció que han pogut adquirir nous coneixements per desenvolupar i aplicar a les seves activitats.