El Konvent de Cal Rosal va acollir aquest cap de setmana el curs de domo geodèsic dins de la programació formativa anual de Firhàbitat. Setze professionals del sector de la bioconstrucció amb interès per aquestes estructures en forma de cúpula van aprendre tot el procés de construcció i característiques d’un domo amb Mario Turégano, de Midomo, especialista en realització de domos i reconegut en aquest sector. Durant el cap de setmana, els alumnes van construir una cúpula que s’utilitzarà com a espai de xerrades durant l’edició de Firhàbitat d’enguany.

Majoritàriament, els alumnes eren professionals de la bioconstrucció que tenien interès en conèixer la tècnica del domo i persones que volen construir el seu propi domo, vingudes d’arreu del territori català, i també de de Múrcia. «He vist gent molt apassionada que a darrera hi tenen un projecte interessant i una idea per construir una domo per a algun ús concret», va assegurar el docent.