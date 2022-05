Enfilar-se a un turó per poder estudiar

Aparentment, el lloc on vius t’ha de permetre cobrir una sèrie de necessitats bàsiques o que es consideren primordials en els temps actuals, com la connexió a internet. Però no és així a tot arreu. A la Quar, un micropoble de 50 habitants, moltes cases no disposen de cobertura, internet i senyal de televisió.

Ariadna Rovira, una estudiant de 1r de Batxillerat de l’Institut Pere Fontdevila de Gironella, es veu obligada molts dies a pujar a un turó a pocs metres de casa seva per tenir cobertura, compartint les dades del mòbil amb l’ordinador.

Viu a la casa de la Molina de la Quar, que és a uns 20 minuts amb cotxe del petit nucli principal de la Quar. És una zona poc concorreguda durant l’any excepte a l’estiu, quan s’omple dels clients del càmping de la Riera Merlès i dels banyistes atrets per aquest ja famós curs fluvial.

La cobertura ja comença a fallar pocs quilòmetres abans d’arribar a casa seva per la carretera rural que surt des de la C-62 i ressegueix la riera de Merlès. «A vegades, quan veig que hi ha núvols i fa mal temps i estic pujant per la carretera, aviso els meus amics que potser ja no rebré cap més missatge en tot el dia», destaca Rovira.

Davant d’aquesta circumstància, les alternatives són poques. Si necessita connexió a internet, o es desplaça a casa del seu pare, o demana ajuda a les seves amigues, o fa els deures des de dalt del turó esmentat. Ara bé, aquesta via està subjecta a l’estació de l’any i a les condicions meteorològiques. Si plou, ja no hi pot anar, i a l’hivern s’ha d’emportar una jaqueta perquè quan hi puja és per una estona llarga.

Però alguns dies no li queda més remei que justificar davant el professor el motiu pel qual no els ha pogut fer i sol·licitar que li allarguin el termini. «A vegades em renyen però no puc fer-hi res», es lamenta. En cas que tingui un examen, ja s’imprimeix els apunts abans per evitar disgustos d’última hora.

L’alternativa, per satèl·lit

Marta Puigantell, l’alcaldessa i mare d’Ariadna Rovira, afirma que en un poble amb tantes cases disseminades hi pot haver diverses casuístiques pel que fa a la connexió, però, en general, és bastant deficient. L’única alternativa, en aquests moments, per tenir internet a les llars és contractar un servei de connexió per satèl·lit, amb l’inconvenient del seu alt cost. Diversos veïns i veïnes ja el tenen, i en els propers dies s’hi podria afegir la casa de la Molina de la Quar. Puigantell assegura que s’ho estan pensant i prendran una decisió aviat.

Fibra a l’Ajuntament a l’estiu

La Quar és un dels nombrosos pobles petits del Berguedà que no disposen de fibra òptica. L’alcaldessa assenyala que és difícil trobar una empresa interessada a instal·lar la fibra en un municipi amb diverses cases disseminades, ja que en cas d’avaria el trajecte pot ser complex. Això sí, la Diputació s’ha compromès a desplegar-la després de l’estiu a l’Ajuntament.

A més, s’ha de tenir en compte que la major part de la població és gent d’edat avançada i que té dificultats per fer tràmits online. Aquestes persones s’han de desplaçar a l’Ajuntament, on disposen d’una millor connexió gràcies a una antena que hi ha instal·lada. Per l’Ariadna Rovira, però, suposa haver de fer un trajecte de 20 minuts en cotxe, d e manera que en molts casos li surt més a compte desplaçar-se fins al turó.

Durant el confinament de la primavera del 2020, amb la mobilitat prohibida, Rovira va haver d’anar diverses vegades al turó, sobretot per poder-se connectar a les videotrucades de l’institut. Tot i que aquesta no era una de les excepcions contemplades en l’estat d’alarma per saltar-se la quarantena, en el seu cas es pot dir que estava justificat.