L’Ajuntament de Gironella ha decidit ampliar fins a 85 les places de les Llars d’Infants Municipals pel curs 2022-2023, per poder donar una major cobertura per a possibles inscripcions derivades de la gratuïtat de P-2 anunciada pel govern. D’aquestes places, 35 estaran ocupades pels infants que ja eren als centres el curs passat i encara no han finalitzat la seva etapa educativa, i 50 estaran disponibles per les noves sol·licituds. La Llar d’infants Estel Gironella disposarà d’un total de 72 places, de les quals 42 estaran disponibles, i la Llar d’Infants Estel Bassacs en tindrà 8 de les 13 disponibles.

Ambdós centres es basen en una metodologia experimental i vivencial, en la qual l’infant és el protagonista del seu propi aprenentatge. Els infants poden explorar, observar, manipular, crear i experimentar amb materials naturals. Els centres organitzen espais i materials per a mantenir viu l’interès i la curiositat dels infants, i es treballa en contacte amb la natura, oferint materials naturals, reciclats i reals. El període de preinscripció començarà el proper 9 de maig, i les sol·licituds es podran presentar fins el 31 de maig a través d’una instància genèrica per la seu electrònica o presencialment a l’Ajuntament amb cita prèvia. La instància haurà d’anar acompanyada de la sol·licitud de preinscripció, una còpia del DNI de la persona que firma la sol·licitud, el llibre de família, la targeta sanitària de l’infant i en cas de ser família nombrosa o monoparental la documentació que ho acredita.