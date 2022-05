Berga aprovarà aquest dijous a la tarda en el ple ordinari de maig delegar al Consell la recollida de residus a la ciutat durant els propers 8 anys com a mínim, amb l'opció d'una pròrroga de dos anys. L'ens comarcal ja prestava ara el servei, però faltava que el consistori ho aprovés per tal que el Consell pogués incloure a la capital berguedana en el nou contracte del servei. Ara ja han realitzat aquest tràmit tots els municipis de la comarca, excepte Gironella i Puig-reig, que es gestionen ells la recollida.

El regidor de Medi Ambient de Berga, Eloi Escútia, ha explicat que el consistori ha aconseguit compromisos del Consell per millorar el servei. Per exemple, per passar de dos informadors de carrer a temps parcial a tres a jornada complerta. Aquestes persones, que segons Escúia "tenen una gran vàlua", s'encarreguen de comunicar com s'ha de treure la brossa a aquelles persones que ho fan incorrectament. "Ens interessa incorporar el màxim nombre de persones al sistema", va afirmar Escútia.

L'edil ha apuntat que un altre dels compromisos de l'ens és avançar en el pagament per participació o generació; és a dir, que paguin menys pel servei aquelles persones que reciclen més. Escútia ha comentat que es podria aplicar tant per comunitats de veïns, barris o municipis.

D'altra banda, l'Ajuntament també espera que s'efectuin millores en la recollida de voluminosos o que s'augmenti la freqüència de la deixalleria mòbil. Aquest últim servei està disponible a la ciutat dos cops al mes des de l'agost del 2021, tot i que ja està contemplada l'ampliació a dos cops per setmana.